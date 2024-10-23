Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение Марии Колесниковой о помиловании

„У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю“, — сказал Лукашенко.

При этом, пишет „Белта“, Лукашенко „удивился“, почему Розенберг заявил, что в Беларуси „миллионы в тюрьме“, но выделил именно Колесникову. Журналист напомнил ему, что политзаключенная находится в колонии в изоляции и к ней не пускают даже членов семьи.

„Какой семье? А где ее семья, вы хоть знаете? Вы даже не знаете, что за семья. Попросил отец ее посетить. Пожалуйста, иди. Он был. Это семья? Кто-то еще хочет из родных, близких посетить ее, будет просьба — мы ее рассмотрим. Там, возможно, такая семья, что им, может, и неинтересно, как вам, посетить Марию Колесникову. Вы печетесь за нее больше, чем родные и близкие. Поэтому если даже вы обратитесь, мы ваше заявление рассмотрим. Я говорю: рассмотрим. „Да“, „нет“ — это будет видно потом“, — сказал Лукашенко.

Мария Колесникова перед выборами президента Беларуси 2020 года стала одним из самых ярких лиц белорусской оппозиции. Она входила в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах, но был арестован до регистрации кандидатов.

Колесникову задержали в сентябре 2020 года. Перед этим ее попытались силой вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт на границе. Суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по делу о попытке „захвата власти“.

В колонии Колесникову подвергают издевательствам и пыткам, ее изолировали от внешнего мира и других заключенных. Семья политзаключенной подозревает, что администрация колонии не предоставляет Колесниковой необходимую медицинскую помощь.