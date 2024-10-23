ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (973-й день) | The Economist: США посчитали „план победы“ Зеленского „провальной затеей“

Над российскими регионами за ночь были уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. 10 дронов были сбиты над Крымом, еще четыре — над Ростовской областью. Также в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие по направлению к Крыму, добавили в ведомстве.

В Украине Воздушные силы за ночь сбили 57 из 81 ударного беспилотника, запущенных российскими войсками. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Еще 15 беспилотников были локационно потеряны. Также российские войска атаковали Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П.

Великобритания обучила 200 украинских летчиков, которые будут летать на истребителях F-16, рассказал заместитель министра обороны страны Люк Поллард. Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“.

Первым шагом к мирным переговорам может стать взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам энергетики, заявил Владимир Зеленский, которого цитирует Financial Times. По его словам, „когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом того, что Россия может быть готова прекратить войну“. „Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, да“, — сказал Зеленский.

В течение 2022 года Украина и Россия с участием посредников проводили тайные переговоры, касающиеся преимущественно гуманитарной сферы, рассказал The Washington Post министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, результатом переговоров стало открытие гуманитарного коридора для украинцев с оккупированных территорий, благодаря которому оттуда смогли выехать 400 тысяч человек, а также обмены военнопленными и соглашение об экспорте украинского зерна.