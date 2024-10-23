ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (973-й день) | The Economist: США посчитали „план победы“ Зеленского „провальной затеей“
Главные новости о войне России против Украины.
Главное за ночь и утро
Над российскими регионами за ночь были уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. 10 дронов были сбиты над Крымом, еще четыре — над Ростовской областью. Также в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие по направлению к Крыму, добавили в ведомстве.
В Украине Воздушные силы за ночь сбили 57 из 81 ударного беспилотника, запущенных российскими войсками. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Еще 15 беспилотников были локационно потеряны. Также российские войска атаковали Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П.
Великобритания обучила 200 украинских летчиков, которые будут летать на истребителях F-16, рассказал заместитель министра обороны страны Люк Поллард. Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“.
Первым шагом к мирным переговорам может стать взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам энергетики, заявил Владимир Зеленский, которого цитирует Financial Times. По его словам, „когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом того, что Россия может быть готова прекратить войну“. „Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, да“, — сказал Зеленский.
В течение 2022 года Украина и Россия с участием посредников проводили тайные переговоры, касающиеся преимущественно гуманитарной сферы, рассказал The Washington Post министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, результатом переговоров стало открытие гуманитарного коридора для украинцев с оккупированных территорий, благодаря которому оттуда смогли выехать 400 тысяч человек, а также обмены военнопленными и соглашение об экспорте украинского зерна.
Договор о партнерстве между Россией и КНДР включает секретный пункт, дающий Северной Корее возможность отправить примерно тысячу своих военных в Украину, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на российский источник. Американские чиновники сказали изданию, что, по их мнению, некоторое количество северокорейских военных проходят подготовку в России, но твердых доказательств нет, и неясно, сколько их и что они делают.
Что нового к 12:00
В Черкассах после атаки российских дронов повреждено здание автовокзала, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Пострадавших, по его словам, нет. Всего в Черкасской области были сбиты шесть российских беспилотников.
В Шебекино Белгородской области один украинский дрон атаковал движущийся грузовик, еще один — парковку сельхозпредприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Повреждены несколько автомобилей, пострадавших, по предварительной информации, нет.
СБУ отчиталась о задержании в Запорожской области 20-летней женщины и 26-летнего мужчины по подозрению в подготовке теракта в Киеве. Задержанные, как утверждает украинская спецслужба, были завербованы российской разведкой и должны были подготовить самодельное взрывное устройство, а затем взорвать его в одном из людных мест Киева. Перед совершением теракта задержанные также должны были выполнить „контрольную“ задачу российских спецслужб и поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.
Владимир Зеленский помимо „плана победы“ поручил подготовить внутренний план действий для страны во время войны, пишет „Украинская служба Би-би-си“. По данным источников издания,документ будет касаться внутренних решений во многих сферах — ВПК, обороне, экономике, социальной политике и других. Завершить работу над планом и представить его украинцам власти планируют до конца 2024 года.
После оккупации части Херсонской области российские власти назначили в дом-интернат для особых детей в Алешках нового директора и вывезли оттуда 84 воспитанника, хотя у многих из них осталась семья, пишут „Важные истории“. Издание рассказывает, что стало с одним из лучших украинских учреждений для детей с особенностями развития после прихода в регион российской власти.
Срочники из части в Курганской области получили по 405 тысяч рублей за контракты с Минобороны, которые они не подписывали. Это уже не первый случай — в начале октября о получении денег за якобы заключенные контракты рассказывали срочники, которую проходят службу в Челябинской области. Правозащитники считают, что с помощью фальшивых контрактов власти, вероятно, тестируют „заочную вербовку на контракт срочников“.Военные опасаются, что их „бросят на фронт втихую“, если они не будут „поднимать шум“.
Главное к 16:00
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США есть доказательства того, что северокорейские военные находятся в России. „Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Остается только догадываться. Это то, что нам нужно выяснить“, — сказал Остин.
В США „план победы“, предложенный Владимиром Зеленским, сочли провальным, заявил изданию The Economist высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. По его словам, „эскалационный потенциал“ предложений Зеленского „не был хорошо принят“ властями США. „Они говорят, что это провальная затея, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом в лицо президенту [Украины]“, — сообщил источник.
Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков завербовался из колонии на войну и попал в плен. Интервью с ним опубликовал украинский журналист Владимир Золкин. Сучков рассказал, что подписал контракт в августе 2024 года. По его словам, он решил отправиться на войну, потому что „никакого отношения к совершенному преступлению не имеет“. Суд приговорил Сучкова к 3,5 года колонии по обвинению в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из России.
На саммите стран БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию. Украина, как отмечает The Bell, упоминается в ней только один раз — в 36 пункте. Никакой конкретики в этом упоминании нет.
Что нового к концу дня
В МИД Украины заявили, что России не удалось „экспортировать“ свою точку зрения на ситуацию в Украине участникам саммита БРИКС. В ведомстве указали, что в единственном пункте итоговой декларации, где упоминается Украина, подписанты лишь напомнили о собственных национальных позициях по вопросу войны, а также подчеркнули приверженность Уставу ООН и мирному урегулированию.
МВД Курской области зафиксировало 187 преступлений, которые совершили в регионе российские военные, среди которых убийства и изнасилования утверждает командир спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов, который на протяжении последних недель является одним из главных спикеров по ситуации в Курской области среди военнослужащих РФ. Как заявил Алаудинов, среди зафиксированных преступлений нет ни одного, которое бы совершили бойцы „Ахмата“.
Новым генеральным прокурором Украины станет действующий глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет издание NV со ссылкой на источники. Предыдущий генпрокурор Андрей Костин накануне подал в отставку, после того как Владимир Зеленский раскритиковал ведомство за большое количество „фальшивых инвалидностей“, которые чиновники оформляют для получения дополнительных выплат.
КНДР уже отправила в Россию три тысяч своих военнослужащих, а их общее число должно достичь десяти тысяч, утверждает член комитета парламента Южной Кореи по вопросам разведки Пак Сун-Вон.
В результате российского обстрела в Донецкой области разрушен офис украинского Красного Креста, сообщила организация. Никто из сотрудников и волонтеров не пострадал.
По материалам „Медузы“.
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