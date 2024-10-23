Правда ли, что, говоря об урагане „Милтон“, Байден назвал Трампа действующим президентом США?
В октябре 2024 года в Сети разошлось утверждение, будто американский лидер назвал своего предшественника действующим главой государства и попросил его помочь людям, пострадавшим от урагана „Милтон“. Мы проверили корректность подобных публикаций.
В ночь с 10 на 11 октября в Telegram-канале „Топор 18+“ появился пост, в котором утверждается: „Байден назвал Трампа президентом и призвал помочь людям, пострадавшим от урагана „Милтон““. Публикация сопровождается цитатой нынешнего американского лидера („Господин президент Трамп. Займись жизнью, мужик. И помоги этим людям“) и 26-секундным видео, снятым, судя по всему, на некой пресс-конференции. Пост „Топора 18+„ на момент написания этого разбора набрал 2,2 млн просмотров. Аналогичные записи размещены, в частности, в каналах „Дмитрий Никотин“ (368 000), „КБ“ (225 000), „Вероника Степанова“ (199 000), „Банкста“ (191 000), „Дядя Слава“ (182 000), „Voblya • новости“ (171 000), „Дмитрий Василец“ (143 000), „Рифмы и новости“ (122 000) и „Не Моргенштерн“ (121 000). Новость также широко разошлась в украиноязычном сегменте Telegram.
Ураган „Милтон“ обрушился на побережье Флориды вечером 9 октября. По оценкам синоптиков, он мог стать самым разрушительным за последние десятилетия. Федеральные и местные власти усиленно готовились к „Милтону“ и рекомендовали эвакуироваться сотням тысяч жителей Флориды. Тем не менее 25 человек погибли в результате стихии. Ущерб от урагана оценивают в $34 млрд.
10 октября президент США Джо Байден действительно выступил перед журналистами. Видеозапись пресс-конференции велась на YouTube-канале Белого дома, а стенограмма доступна на его сайте. Полная речь Байдена длится 8 мин.: американский президент коротко описывает уже известные последствия урагана, сообщает о первых четырёх погибших и рассказывает о мерах, которые Белый дом уже принял и собирается принять вместе с другими федеральными органами власти и руководством пострадавших штатов. Отдельный блок своего выступления Байден посвятил дезинформации, распространяющейся в соцсетях об урагане „Милтон“ и обрушившемся на юго-восток страны незадолго до этого урагане „Хелен“.
После этого американский лидер ответил на несколько вопросов журналистов. Один из них тоже поднял тему фейков, которые распространяет Трамп и его сторонники в попытке дискредитировать действия властей. Другой вопрос, посвящённый личному разговору между нынешним и бывшим президентом по поводу „Милтона“, был задан одним из последних. Именно он попал на видео, ставшее вскоре вирусным в Telegram-каналах. Диалог журналиста с Байденом звучит так:
Журналист: Господин президент, вы вообще разговаривали с бывшим президентом Трампом…
Байден: Вы шутите?
Журналист: …насчёт дезинформации?
Байден: Господин президент Трамп, бывший президент Трамп, займитесь своей жизнью. Помогите этим людям.
Журналист: Вы привлечёте его к ответственности? Вы говорили, что собираетесь привлекать за подобные [ложные заявления] к ответственности.
Байден: Общественность привлечёт его к ответственности. А лучше вы, пресса, привлечёте его к ответственности, потому что вы знаете правду.
Журналист: Так что, вы планируете поговорить с бывшим президентом Трампом?
Байден: Нет.
Байден действительно обращается к Трампу как к президенту, однако сразу после этого называет его бывшим президентом. Видео, разошедшееся по Telegram-каналам, даже не было отредактировано — на нём слышно, как действующий американский лидер исправляется. Впрочем, во многих постах в текстовой цитате это исправление отсутствует.
Оговорка вряд ли может свидетельствовать о нелучшем ментальном состоянии Байдена, о котором часто пишут его политические оппоненты и (нередко вслед за ними) российские пропагандисты. В США к покинувшим свой пост главам государства принято обращаться по самой высокой должности, которую они занимали до инаугурации (например, „господин сенатор“ или „господин губернатор“), но также допускается более вежливое обращение „господин президент“ (пусть и формально оно зарезервировано за действующим лидером страны). Например, главный редактор Bloomberg News Джон Миклтуэйт, который недавно взял публичное интервью у Трампа в Чикаго, называл своего собеседника именно господином президентом (Mr. President). Этой традиции придерживаются и ведущие развлекательных телешоу. Например, Джимми Киммел поступал так во время интервью с Джорджем Бушем — младшим. Тревор Ноа, в чью программу в 2022 году пришёл Барак Обама, даже пошутил на эту тему: „Господин президент, добро пожаловать на The Daily Show. <…> Кстати, вы не скучаете по своему имени? Потому что все называют вас „господин президент“, но мне кажется, что, если бы меня называли „господин Daily“, я бы скучал по тем временам, когда меня называли Тревор“. Обама на это ответил, что близкие друзья зовут его Барак, но ведущему следует обращаться к нему, используя именно словосочетание „господин президент“. Впрочем, сайт посольства США в Великобритании, хоть и называет всех прошлых хозяев Белого дома президентами, рекомендует в корреспонденции на их адрес использовать титулование „мистер“ (Mr.).
Изначально ролик разошёлся среди англоязычных пользователей соцсети X. Поздно вечером 10 октября его опубликовал поддерживающий Трампа блогер @HustleBitch, на момент написания разбора его пост собрал 10,5 млн просмотров. В подписи к посту звучит вопрос: „Кто на данный момент является главнокомандующим Соединённых Штатов?“ При этом автор не упоминает, что Байден исправил свою оговорку сразу после того, как её совершил.
Также это видео выложила немецкая активистка Наоми Зайбт, известная как „анти-Грета“ — будучи сверстницей Греты Тунберг, она в своих соцсетях отрицает изменение климата. Также Зайбт обвиняли в приверженности ультранационализму и антисемитизму, а YouTube в 2021 году заблокировал её канал за нарушение правил сообщества, связанных с распространением дезинформации. Ролик про Байдена активистка разместила в соцсети X с подписью: „Байден официально признал, что именно Трамп заменит его на посту президента США, как только сдастся его последняя клетка мозга“.
При этом англоязычные блогеры не подчёркивали, что Байден обратился к Трампу с призывом помочь пострадавшим от урагана. Судя по всему, в Telegram-каналах внимание на этом акцентируют из-за использованной президентом США и неверно истолкованной русскоязычными блогерами идиомы get a life („займись своей жизнью, займись своими делами“). Так говорят, когда хотят выразить разочарование в собеседнике (в данном случае заочном), поскольку его жизнь кажется скучной или потому что он уделяет неоправданно много внимания неважным вещам. В этом контексте обращение Байдена к Трампу можно толковать так: „Перестаньте распространять дезинформацию и сконцентрируйтесь на делах, таких как помощь пострадавшим“.
В январе 2024 года российские СМИ уже писали, что Байден по ошибке назвал Трампа действующим президентом США — заметки об этом опубликовали, например, „РИА Новости“ и Lenta.ru. Тогда американский лидер рассуждал о словах Трампа про экономический крах, который республиканец надеется увидеть в США в ближайшие месяцы, и назвал политика sitting president (буквально — „сидящим [на своём посту] президентом“, англ.). Эта оговорка даже зафиксирована в стенограмме на сайте Белого дома. Несколько фраз спустя Байден исправился и назвал Трампа уже бывшим президентом. Об этом случае писали и американские СМИ, сфокусировавшись, впрочем, не на самой оговорке, а на непропорционально большом количестве насмешек со стороны трампистов, обративших внимание на оплошность главы государства.
Манера речи Байдена действительно специфична, и его часто ловят на оговорках и странных формулировках. Сам американский президент признавался, что всю жизнь борется с заиканием и это доставляет ему немало трудностей. Однако часто его речевые ошибки становятся объектом манипуляции со стороны оппозиционно настроенных к нему американцев и прокремлёвской пропаганды. Так, в июле этого года уже распространялся фейк, согласно которому Байден сказал, что он женат на Джо Байдене. На самом же деле он говорил о своей жене Джилл, чьё имя созвучно с именем самого президента. В 2023 году политику приписывали заявление, будто он родился в Израиле, однако он этого не говорил.
Таким образом, в октябре 2024 года Байден обратился к Трампу словами „господин президент“, но сразу после этого назвал его уже бывшим президентом и посоветовал заняться реальными делами, а не распространять дезинформацию об урагане „Милтон“. Более того, оба использованных политиком обращения к президентам, которые покинули свой пост, допустимы в американской культуре.
Итог: Вырвано из контекста