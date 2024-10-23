Правда ли, что, говоря об урагане „Милтон“, Байден назвал Трампа действующим президентом США?

Журналист: Господин президент, вы вообще разговаривали с бывшим президентом Трампом… Байден: Вы шутите? Журналист: …насчёт дезинформации? Байден: Господин президент Трамп, бывший президент Трамп, займитесь своей жизнью. Помогите этим людям. Журналист: Вы привлечёте его к ответственности? Вы говорили, что собираетесь привлекать за подобные [ложные заявления] к ответственности. Байден: Общественность привлечёт его к ответственности. А лучше вы, пресса, привлечёте его к ответственности, потому что вы знаете правду. Журналист: Так что, вы планируете поговорить с бывшим президентом Трампом? Байден: Нет.

Оговорка вряд ли может свидетельствовать о нелучшем ментальном состоянии Байдена, о котором часто пишут его политические оппоненты и (нередко вслед за ними) российские пропагандисты. В США к покинувшим свой пост главам государства принято обращаться по самой высокой должности, которую они занимали до инаугурации (например, „господин сенатор“ или „господин губернатор“), но также допускается более вежливое обращение „господин президент“ (пусть и формально оно зарезервировано за действующим лидером страны). Например, главный редактор Bloomberg News Джон Миклтуэйт, который недавно взял публичное интервью у Трампа в Чикаго, называл своего собеседника именно господином президентом (Mr. President). Этой традиции придерживаются и ведущие развлекательных телешоу. Например, Джимми Киммел поступал так во время интервью с Джорджем Бушем — младшим. Тревор Ноа, в чью программу в 2022 году пришёл Барак Обама, даже пошутил на эту тему: „Господин президент, добро пожаловать на The Daily Show. <…> Кстати, вы не скучаете по своему имени? Потому что все называют вас „господин президент“, но мне кажется, что, если бы меня называли „господин Daily“, я бы скучал по тем временам, когда меня называли Тревор“. Обама на это ответил, что близкие друзья зовут его Барак, но ведущему следует обращаться к нему, используя именно словосочетание „господин президент“. Впрочем, сайт посольства США в Великобритании, хоть и называет всех прошлых хозяев Белого дома президентами, рекомендует в корреспонденции на их адрес использовать титулование „мистер“ (Mr.).