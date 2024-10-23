Юношеская лига УЕФА: таллиннский „Калев“ потерпел разгромное поражение от действующего чемпиона

Путь „Калева“ в Юношеской лиге УЕФА начался с первого отборочного раунда, где команда встретилась с чемпионом Андорры, клубом „Санта-Колома“. В двух матчах, сыгранных в сентябре и начале октября, „Калев“ уверенно одержал победу, забив своему сопернику целых 11 безответных голов, что обеспечило им выход во второй отборочный раунд.

„Калев“ начал матч второго отборочного раунда смело, и в первые полчаса таллиннский клуб несколько раз был близок к голу. Однако постоянное давление „Олимпиакоса“ в итоге дало свои плоды. На 36-й минуте в штрафной площади остался без присмотра Юсуф Тайе, который мастерски отправил мяч в ворота. Шесть минут спустя греческий клуб забил и второй гол: после удара Пасхалиса Туфакиса хозяева ушли на перерыв с перевесом 2:0.

Второй тайм для молодежной команды „Калева“ начался в мрачных тонах. На 48-й минуте они не справились со стандартной ситуацией, и Илиас Панагакос точно пробил, сделав счет 3:0. Через несколько минут „Олимпиакос“ забил еще один гол: на этот раз отличился Антонис Папаканеллос.

„Калев“ боролся до конца, но больше не удалось создать ни одного реального момента у ворот „Олимпиакоса“. На 85-й минуте именно греческий клуб решительно наказал соперника: Тайе, выйдя один на один с вратарем, забил свой второй гол в матче и установил окончательный счет 5:0.

Ответный матч пройдет на стадионе „Кадриорг“ 6 ноября в 19:00. Победитель этой пары встретится в следующем раунде с „Тренчином“ из Словакии или „Зброёвкой“ из Чехии.

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