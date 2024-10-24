Финская полиция завершает масштабное расследование по делу о сексуальных преступлениях – у мужчины были сотни несовершеннолетних жертв
Полиция Юго-Западной Финляндии завершает предварительное следствие по делу о сексуальных преступлениях в отношении детей, сообщает Yle.
Ведущий расследование уголовный комиссар Петри Ламппу заявляет, что предварительные материалы по делу будут готовы в ближайшие дни и переданы в прокуратуру.
В июне полиция сообщила о том, что расследует масштабную сеть преступлений, жертвами которых стали более 200 детей по всей Финляндии. Потерпевшие – в основном девочки возрастом 6-15 лет.
В совершении преступлений подозревают тридцатилетнего мужчину из Пирканмаа. Он был взят под арест в апреле этого года.
Сближался с жертвами в интернете
Подозреваемый выбирал своих жертв в 2022-2023 гг. в видеочате Omegle, где просил их пообщаться по видеосвязи и провоцировал к раздеванию и сексуальному поведению. С некоторыми из жертв мужчина поддерживал общение в других соцсетях.
В июне полиция сообщила, что по-прежнему неопознанных жертв насчитывается 177.
Дело расследуется сразу по нескольким статьям, среди которых грубое нарушение сексуальной неприкосновенности ребенка, сексуальная эксплуатация несовершеннолетних и подстрекательство с целью последующей сексуальной эксплуатации.
В ближайшее время полиция огласит детали расследования более подробно.
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