Что объединяет и отличает приграничные города Нарву и Даугавпилс?(1)
„И в Нарве, и в Даугавпилсе ощущается недовольство центральной властью. Местные жители считают, что приграничные регионы не получают достаточной поддержки и что политики страны забыли об этих районах. Это мешает формированию чувства принадлежности: в Даугавпилсе — к Латвии, в Нарве — к Эстонии“, — говорит журналистка Илзе Кузьмина в своём сравнении для Propastop.
Журналистка латвийской газеты Latvijas Avīze Илзе Кузьмина отправилась в путешествие по трем городам стран Балтии, где проживает наибольшее число русскоязычных жителей. В сегодняшней публикации на Propastop она делится своим увлекательным сравнением Нарвы и латвийского Даугавпилса, анализируя, как жители этих городов потребляют информацию и какие у них настроения. В ближайшее время мы также ожидаем захватывающий рассказ Илзе о литовском Висагинасе.
Чем отличаются Нарва и Даугавпилс?
„И в Нарве, и в Даугавпилсе русский язык звучит повсюду — на улицах, в магазинах, в повседневной жизни. Однако есть любопытное отличие: официальный сайт Даугавпилса обходится без русского языка, в то время как в Нарве русскоязычная версия городского сайта считается нормой“, — с этого контраста начинает Илзе Кузьмина своё сравнение.
Разница проявляется и в составе населения. В Даугавпилсе, где проживает около 77 тысяч человек, русские составляют 46%, в то время как среди оставшихся жителей — 21% латыши, 13% поляки и 7% белорусы. Это делает Даугавпилс более многонациональным по сравнению с Нарвой, где из 53 тысяч жителей около 90% — русские, а ещё большее число людей использует русский язык дома.
„Для русскоязычных жителей Даугавпилса, стремящихся выучить латышский, проще найти возможности для общения на государственном языке, — подмечает Кузьмина. — Ещё одно значительное отличие — географическое положение и окружение городов. Нарва расположена прямо на границе с Россией, и её соседство с агрессивным государством буквально ощущается. Россия без труда транслирует свои телеканалы для жителей Нарвы и организует концерты в Ивангороде, которые слышны на другой стороне границы и которые нарвитяне могут легко посетить“.
От Даугавпилса до границы с Россией довольно далеко — 120 километров, а до границы с Беларусью — 35 километров. Но интереснее всего, что ближайшей соседней страной для этого латвийского города является Литва, до которой всего 25 километров.
„Поэтому присутствие России здесь ощущается гораздо слабее, чем в Нарве. С обычной антенной российские телеканалы в Даугавпилсе не поймаешь. Меня поразило, что в „Narvskaja Gazeta“ до сих пор можно увидеть программу российских телеканалов, тогда как в Даугавпилсе такого нет. Впрочем, газета „Million“ однажды опубликовала телепрограмму белорусских каналов. Хотя, конечно, доступ к российской пропаганде через интернет есть как в Даугавпилсе, так и в Нарве“, — делится своими впечатлениями Кузьмина.
„Жители Нарвы в целом имеют лучший доступ к информации на русском языке, производимой внутри страны. Помимо русскоязычного общественного телеканала, здесь работает отдельная студия, выпускающая программы, посвящённые жизни в городе. В Латвии же общественные СМИ охватывают весь регион Латгале, а не только Даугавпилс, хотя это второй по величине город в стране“.
Количество русскоязычных газет и интернет-ресурсов в обоих городах примерно одинаково. Однако в Даугавпилсе есть отличительная черта — некоторые местные медиа связаны с городским самоуправлением или его членами, что вызывает вопросы относительно их независимости.
„Близость Беларуси привносит в Даугавпилс не только пророссийские, но и пробелорусские настроения. Конечно, в Нарве я не слышала, чтобы Беларусь называли страной мечты, где всё дешево, у всех есть работа и царит порядок“, — подчёркивает латвийская журналистка важное отличие.
„И в Нарве, и в Даугавпилсе ощущается недовольство центральной властью. Местные жители считают, что приграничные регионы не получают достаточной поддержки, и что политики страны забыли об этих районах. Это мешает формированию чувства принадлежности: в Даугавпилсе — к Латвии, в Нарве — к Эстонии“, — подводит итог Илзе Кузьмина в своём сравнении для Propastop.
Какие впечатления Latvijas Avīze увезла из Даугавпилса?
(Далее Propastop публикует фрагменты репортажа Илзе Кузмины „Почему даугавпилчане не думают на латышском?“)
Информационное пространство Даугавпилса формируется не столько кремлевской пропагандой, сколько ностальгией по „счастливому“ советскому прошлому. Именно эта романтизированная картина влияет на отношение жителей к России, войне с Украиной и к Беларуси. Такое впечатление складывается после общения с даугавпилчанами.
Сергей Кузнецов, корреспондент Латвийского радио 4 по Латгалии, курирует регион от Даугавпилса до Екабпилса. Он отмечает, что, несмотря на запрет кабельным операторам транслировать российские каналы, местные жители всё равно находят возможность смотреть программы пропагандиста Владимира Соловьёва в интернете.
„Даже на рынке можно услышать, как из смартфонов продавцов доносится голос Соловьёва — они смотрят его прямо во время работы, — делится Кузнецов. — В беседах с жителями сразу становится ясно, кто из них регулярно смотрит российские пропагандистские передачи: они повторяют тезисы о том, что в войне на самом деле виноваты США, что Украину контролируют американцы и тому подобное“.
Главный редактор местного интернет-издания Chayka.lv Инна Плавока подтверждает, что при желании люди всё равно находят способ смотреть российскую пропаганду. Однако, по её словам, пожилые жители Даугавпилса всё меньше тянутся к российским программам и чаще выбирают латвийские новости или русскоязычную версию Euronews. Тем не менее, даже при просмотре латвийских и европейских каналов они интерпретируют информацию через призму старых убеждений. Молодёжь, хоть и не смотрит телевизор, всё же часто потребляет контент новостных каналов через видеоролики в соцсетях.
Согласно репортажу „Lauku Avīze“, многие даугавпилчане мало смотрят латвийские общественные каналы не из-за недостатка знания латышского языка, а потому что им не нравится содержание программ. Хотя Даугавпилс остаётся русскоязычным городом, если им задают вопрос на латышском, люди без проблем продолжают разговор на этом языке.
„Ваше радио критикует Путина!“
Инна Плавока отмечает, что, несмотря на закрытие доступа к кремлевским каналам, их влияние ещё ощущается. „Людям трудно поверить, что то, во что они верили годами, — ложь“, — объясняет Плавока.
К сожалению, некоторые жители считают, что даже Латвийское радио 4, вещающее на русском языке, заняло антироссийскую позицию. „Мне не раз говорили: „Сергей, ваше радио критикует Путина!“ — люди просто не понимают, как это возможно“, — рассказывает Сергей Кузнецов.
Ностальгия по Советскому Союзу только усиливает восприятие российских посланий. „Многие говорили: „Путин — наш президент“, тем более что в Даугавпилсе живёт много граждан России, многие из которых голосовали за него. Они поддерживают его, даже не понимая, что на самом деле происходит в стране. Многие из них не были в России годами, а родственники, возможно, боятся рассказывать им правду по телефону“, — добавляет Плавока.
Чем живёт информационное пространство Даугавпилса?
В Даугавпилсе активно работают местное телевидение, газеты и онлайн-издания. Интересный факт: русскоязычной газетой Million владеет сам член городского совета и руководитель Аугшдаугавского края Петерис Дзалбе. Его личные колонки можно найти почти в каждом номере.
Веб-сайты Grani.lv и Gorod.lv ведут сотрудники по связям с общественностью мэрии и городского совета, поэтому критики в адрес своих руководителей там не встретишь. Однако журналисту Latvijas Avīze не удалось найти на этих платформах ни одного упоминания об украинских беженцах или о проблемах на границе с Беларусью.
„Когда читаешь такие издания, кажется, что войны вовсе нет, беженцев не существует, а с границей всё идеально, — делится своим мнением Инна Плавока. — Местная власть стремится сохранить хорошие отношения с соседями, и эта позиция транслируется в подконтрольных медиа. Так уж исторически сложилось, что почти все местные СМИ принадлежат политикам или обслуживают их интересы“.
Газета Latgales Laiks выходит на двух языках: латышском и русском. При этом большинство статей в обоих вариантах одинаковы. Но, например, материал о возложении цветов 9 мая к „вечному огню“ в латышской версии сопровождался фотографией полиции, а в русской — снимком украшенного цветами огня. Однако обе версии говорят и о поддержке Украины, и о проблемах с мигрантами из Беларуси, и о вербовочных попытках российских спецслужб.
Chayka.lv, изначально созданный для обсуждения местных вопросов, таких как неубранные улицы и сломанные лестницы, когда-то пользовался популярностью. Но отношения с аудиторией начали портиться в пандемию, когда издание поддержало вакцинацию и не рекомендовало российскую вакцину „Спутник“.
Но всё обострилось 24 февраля 2022 года, когда Chayka.lv открыто осудил российскую агрессию. Это вызвало волну негодования: издание обвинили в поддержке нацизма и фашизма, а примерно тысяча подписчиков отписались от страницы Chayka.lv в Facebook. Более того, некоторые журналисты покинули редакцию, не согласившись с позицией главного редактора в поддержку Украины.
Отношение к Украине и Беларуси
Если прогуляться по Даугавпилсу, то украинских флагов в городе почти не видно. На годовщину начала войны флаг Украины провисел перед городским советом Даугавпилса около часа, поскольку, по словам мэра, поднятие украинских флагов может разделить общество.
„Но у здания самоуправления Аугшдаугавы, которое также находится в Даугавпилсе, флаг Украины поднят. По какой-то причине это сообщество не раскололось“, — с иронией заметила Плавока.
Комментарии к статьям также показывают отношение части даугавпилчан к Украине. Например, под новостями о количестве погибших в Украине можно встретить вопросы вроде: „Зачем вообще об этом писать? Займитесь лучше своими людьми!“
Некоторые читатели склонны обвинять местные СМИ в том, что они оправдывают действия президента и правительства Латвии. Комментаторы часто утверждают, что за публикацию критических статей о России и Беларуси, а также за поддержку власти, местные медиа получают деньги.
„Я думала, что если мы будем писать правду и объяснять людям, что происходит, они нас поймут. К сожалению, этого не произошло, и для многих ситуация всё ещё „неоднозначна““, — признаётся главный редактор Плавока.
Журналист Latvijas Avīze спросил: как жители Даугавпилса поступят в „час X“?
„Не думаю, что захватчиков встречали бы с цветами. Никто не был бы рад, потому что, что бы люди ни говорили, какие бы теплые чувства они ни питали к России, в глубине души они знают правду и всем нравится жить в Европе, — отвечает на это Гунта Лочмеле из организации Teine, цель которой — больше вовлекать даугавпилчан в развитие города. — Люди в Даугавпилсе не плохие, они просто другие“.
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