Что объединяет и отличает приграничные города Нарву и Даугавпилс?

Журналистка латвийской газеты Latvijas Avīze Илзе Кузьмина отправилась в путешествие по трем городам стран Балтии, где проживает наибольшее число русскоязычных жителей. В сегодняшней публикации на Propastop она делится своим увлекательным сравнением Нарвы и латвийского Даугавпилса, анализируя, как жители этих городов потребляют информацию и какие у них настроения. В ближайшее время мы также ожидаем захватывающий рассказ Илзе о литовском Висагинасе.

Чем отличаются Нарва и Даугавпилс?

„И в Нарве, и в Даугавпилсе русский язык звучит повсюду — на улицах, в магазинах, в повседневной жизни. Однако есть любопытное отличие: официальный сайт Даугавпилса обходится без русского языка, в то время как в Нарве русскоязычная версия городского сайта считается нормой“, — с этого контраста начинает Илзе Кузьмина своё сравнение.

Разница проявляется и в составе населения. В Даугавпилсе, где проживает около 77 тысяч человек, русские составляют 46%, в то время как среди оставшихся жителей — 21% латыши, 13% поляки и 7% белорусы. Это делает Даугавпилс более многонациональным по сравнению с Нарвой, где из 53 тысяч жителей около 90% — русские, а ещё большее число людей использует русский язык дома.

„Для русскоязычных жителей Даугавпилса, стремящихся выучить латышский, проще найти возможности для общения на государственном языке, — подмечает Кузьмина. — Ещё одно значительное отличие — географическое положение и окружение городов. Нарва расположена прямо на границе с Россией, и её соседство с агрессивным государством буквально ощущается. Россия без труда транслирует свои телеканалы для жителей Нарвы и организует концерты в Ивангороде, которые слышны на другой стороне границы и которые нарвитяне могут легко посетить“.

От Даугавпилса до границы с Россией довольно далеко — 120 километров, а до границы с Беларусью — 35 километров. Но интереснее всего, что ближайшей соседней страной для этого латвийского города является Литва, до которой всего 25 километров.