В Анкаре у здания аэрокосмической компании произошел теракт. Есть погибшие и раненые

A Haber сообщает, что у здания TUSAŞ слышны взрывы и выстрелы, а перестрелка с террористами продолжается. На место направлены сотрудники правоохранительных органов, пожарные и врачи. По данным турецкой службы CNN, погибли не менее двух человек.

Источники местного отделения Euronews в TUSAŞ заявили, что теракт в штаб-квартире компании совершил террорист-смертник, а сотрудникам запретили покидать рабочие места. По словам собеседника издания, перестрелка произошла у входа в здание.

Турецкие СМИ опубликовали скриншоты с записей камер наблюдения, на которые, как утверждается, попали предполагаемые нападавшие. На одном снимке двое мужчин с рюкзаками и, предположительно, с оружием запечатлены у турникетов на проходной. На другом изображении один из них находится в здании.

Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

TUSAŞ — турецкая аэрокосмическая компания, основанная в 1973 году. Компания занимается разработкой, проектированием и производством самолетом, вертолетов, беспилотников и космических спутников.

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