23.10.2024, 18:25
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: в дерби Кейла сильнее оказался „Кулбет“
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 23 октября, в рамках эстоно-латвийской лиги впервые встретились два клуба из Кейла: „Кейла Кулбет“ обыграл новичка лиги — Кейласкую баскетбольную школу со счетом 83:72. Матч в записи, видеообзор и фотографии могут видеть все подписчики Delfi.
Баскетбольная школа не смогла наладить игру в начале первой четверти. „Кейла Кулбет“ быстро набрал 10 очков преимущества. В конце концов, подопечные Андреса Сыбры также начали проявлять активность, но по итогам первой четверти счёт остался 24:17 в пользу „Кейла Кулбет“.
Уже заказано?