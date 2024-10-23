Баскетбол
23.10.2024, 18:25

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: в дерби Кейла сильнее оказался „Кулбет“

 
Keila Coolbet vs Keila KK
Keila Coolbet vs Keila KK
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В среду, 23 октября, в рамках эстоно-латвийской лиги впервые встретились два клуба из Кейла: „Кейла Кулбет“ обыграл новичка лиги — Кейласкую баскетбольную школу со счетом 83:72. Матч в записи, видеообзор и фотографии могут видеть все подписчики Delfi.

Баскетбольная школа не смогла наладить игру в начале первой четверти. „Кейла Кулбет“ быстро набрал 10 очков преимущества. В конце концов, подопечные Андреса Сыбры также начали проявлять активность, но по итогам первой четверти счёт остался 24:17 в пользу „Кейла Кулбет“.

Вторая четверть прошла в напряженной борьбе, и обе команды продемонстрировали равные силы, что отразилось на итоговом результате — четверть завершилась вничью. Однако по итогам первой половины матча преимущество сохраняла команда „Кейла Кулбет“, которая вела со счетом 37:30 после перерыва.

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