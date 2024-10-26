Следующим шагом государства станут „жучки“ на кухнях жителей Эстонии?(9)
С каждым новым заявлением представители государства отдаляют нашу страну от свободы, того, что здесь всегда было особой ценностью. Так, в перспективе права голоса на местных выборах может лишиться немалая часть населения страны, а большая православная община заявить, что на их церковь начались гонения.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) выступил в среду перед Рийгикогу с пламенной речью в лучших традициях лютеранской проповеди. Шестнадцатиминутное выступление красочно описывало причины, по которым государству необходимо пересмотреть закон о церквях, запретив „действующим в Эстонии религиозным объединениям организационные связи со структурами, которые поддерживают войну и агрессию“.
По заключению министра, именно такой структурой является Московский Патриархат.
Если этот закон будет принят, то государство получит право прекратить деятельность ЭПЦ МП на территории нашей республики. Почти одновременно с этим выступлением министр Ляэнеметс от имени своей партии озвучил предложение социал-демократов, согласно которому все иностранцы, проживающие в Эстонии с постоянным или долгосрочным видом на жительство и желающие участвовать в выборах, должны зарегистрироваться в качестве избирателей и подтвердить, что они „осуждает российскую агрессию и признает суверенитет Эстонии“. Те самые социал-демократы, которые еще вчера были против лишения избирательного права на местных выборах проживающих здесь граждан РФ и Беларуси.