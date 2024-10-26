Следующим шагом государства станут „жучки“ на кухнях жителей Эстонии?

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) выступил в среду перед Рийгикогу с пламенной речью в лучших традициях лютеранской проповеди. Шестнадцатиминутное выступление красочно описывало причины, по которым государству необходимо пересмотреть закон о церквях, запретив „действующим в Эстонии религиозным объединениям организационные связи со структурами, которые поддерживают войну и агрессию“.

По заключению министра, именно такой структурой является Московский Патриархат.

Если этот закон будет принят, то государство получит право прекратить деятельность ЭПЦ МП на территории нашей республики. Почти одновременно с этим выступлением министр Ляэнеметс от имени своей партии озвучил предложение социал-демократов, согласно которому все иностранцы, проживающие в Эстонии с постоянным или долгосрочным видом на жительство и желающие участвовать в выборах, должны зарегистрироваться в качестве избирателей и подтвердить, что они „осуждает российскую агрессию и признает суверенитет Эстонии“. Те самые социал-демократы, которые еще вчера были против лишения избирательного права на местных выборах проживающих здесь граждан РФ и Беларуси.

Если следовать логике Ляэнеметса, согласно которой КаПо мог бы получить право удалять из списков избирателей „сомнительных“ людей, то почему бы не пойти дальше и не позволить КаПо устанавливать на кухнях жителей Эстонии скрытые камеры и „жучки“? Так определить лояльность будет еще проще.

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