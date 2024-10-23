23.10.2024, 17:23
ВИДЕООБЗОР | Северо-европейская лига: команда „Тартуского университета“ потерпела обидное поражение от чешского топ-клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 23 октября, баскетбольная команда „Тартуского университета“ потерпела поражение в домашнем матче против чешского клуба „Опава“ со счётом 80:86 в рамках Северо-европейской баскетбольной лиги. Матч в записи и видеообзор могут видеть все подписчики Delfi.
Матч начался с легкого преимущества „Опавы“. За три минуты до конца четверти чешская команда вела со счетом 16:11. Однако хозяева площадки, команда из Тарту, ответили резким рывком 11:0, и первая четверть завершилась с перевесом 22:16 в их пользу.
Уже заказано?