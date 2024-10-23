ВИДЕООБЗОР | Северо-европейская лига: команда „Тартуского университета“ потерпела обидное поражение от чешского топ-клуба

Матч начался с легкого преимущества „Опавы“. За три минуты до конца четверти чешская команда вела со счетом 16:11. Однако хозяева площадки, команда из Тарту, ответили резким рывком 11:0, и первая четверть завершилась с перевесом 22:16 в их пользу.