23.10.2024, 17:23
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Северо-европейская лига: команда „Тартуского университета“ играет с чешским топ-клубом
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня баскетбольная команда „Тартуского университета“ проведет домашний матч против чешского клуба „Опава“ в рамках Северо-европейской баскетбольной лиги. Игра начнется в 19:00, а прямая трансляция будет доступна подписчикам Delfi.
Обе команды уже сыграли по одному матчу в новом сезоне Северо-европейской баскетбольной лиги (ENBL). Команда из Тарту потерпела поражение на выезде от словацкой команды „Спишски Ритери“ со счетом 91:87, тогда как „Опава“ на домашней арене одержала победу над болгарским клубом „Спартак Плевен“ 83:68.
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