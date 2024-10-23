ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Северо-европейская лига: команда „Тартуского университета“ играет с чешским топ-клубом

Обе команды уже сыграли по одному матчу в новом сезоне Северо-европейской баскетбольной лиги (ENBL). Команда из Тарту потерпела поражение на выезде от словацкой команды „Спишски Ритери“ со счетом 91:87, тогда как „Опава“ на домашней арене одержала победу над болгарским клубом „Спартак Плевен“ 83:68.