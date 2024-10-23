Баскетбол
23.10.2024, 17:23

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Северо-европейская лига: команда „Тартуского университета“ играет с чешским топ-клубом

 
Команда „Тартуского университета“
Команда „Тартуского университета“
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня баскетбольная команда „Тартуского университета“ проведет домашний матч против чешского клуба „Опава“ в рамках Северо-европейской баскетбольной лиги. Игра начнется в 19:00, а прямая трансляция будет доступна подписчикам Delfi.

Обе команды уже сыграли по одному матчу в новом сезоне Северо-европейской баскетбольной лиги (ENBL). Команда из Тарту потерпела поражение на выезде от словацкой команды „Спишски Ритери“ со счетом 91:87, тогда как „Опава“ на домашней арене одержала победу над болгарским клубом „Спартак Плевен“ 83:68.

„Опава“ — один из лидеров чешского баскетбола. В прошлом сезоне команда финишировала второй в регулярном чемпионате, но выбыла в четвертьфинале плей-офф. В текущем сезоне, после шести туров, клуб занимает седьмое место из 12 участников чешской лиги.

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