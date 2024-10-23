23.10.2024, 16:43
ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: Пярнуский „Садам“ уступил польской команде и потерпел третье поражение
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В среду, 23 октября, пярнуский „Садам“ потерпел поражение в домашнем матче против польской команды „Спойня Старгард“ со счетом 72:89 в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА.
„Садам“ начал домашний матч против польской команды „Спойня Старгард“ уверенно, проиграв первую четверть лишь со счетом 19:22. Однако во второй четверти силы пярнусцев начали угасать, и польский клуб совершил мощный рывок 14:0, завершив первую половину с существенным преимуществом — 51:34.
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