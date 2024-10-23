ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: Пярнуский „Садам“ уступил польской команде и потерпел третье поражение

„Садам“ начал домашний матч против польской команды „Спойня Старгард“ уверенно, проиграв первую четверть лишь со счетом 19:22. Однако во второй четверти силы пярнусцев начали угасать, и польский клуб совершил мощный рывок 14:0, завершив первую половину с существенным преимуществом — 51:34.

После перерыва „Садам“ попытался переломить ход игры и боролся за возвращение в матч, но разрыв продолжал оставаться значительным. Третья четверть завершилась со счетом 67:54 в пользу „Спойня Старгард“. В заключительной четверти польская команда уверенно удержала свое преимущество, доведя встречу до победы со счетом 89:72.