23.10.2024, 16:43
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: Пярнуский клуб на пути к первой победе в поединке с польской командой
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Сегодня пярнуский „Садам“ проведет домашний матч против польской команды „Спойня Старгард“ в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА. Игра начнется в 19:00, а прямой эфир будет доступен всем подписчикам Delfi.
В Еврокубке ФИБА пярнуский „Садам“ в прошлом сезоне одержал всего две победы в шести матчах группового этапа и вылетел из турнира прошлой осенью. В этом сезоне команда столкнулась с трудностями, начиная свой путь в еврокубке с двух поражений от румынских клубов. Сначала „Садам“ уступил на выезде „Питешти“ со счетом 65:67, а затем дома команде „Орадя“ со счетом 72:84.
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