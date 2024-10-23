ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: Пярнуский клуб на пути к первой победе в поединке с польской командой

В Еврокубке ФИБА пярнуский „Садам“ в прошлом сезоне одержал всего две победы в шести матчах группового этапа и вылетел из турнира прошлой осенью. В этом сезоне команда столкнулась с трудностями, начиная свой путь в еврокубке с двух поражений от румынских клубов. Сначала „Садам“ уступил на выезде „Питешти“ со счетом 65:67, а затем дома команде „Орадя“ со счетом 72:84.

Ситуация для „Садама“ сложная, поскольку из группы выходит только её победитель и еще шесть лучших команд, занявших вторые места. У „Спойня Старгард“ одна победа и одно поражение: они проиграли „Орадя“ на выезде со счетом 75:77, но дома одержали победу над „Питешти“ со счетом 65:62. В польской высшей лиге команда „Спойня Старгард“ выиграла два из трех матчей, последним из которых стало важное противостояние с „Острув-Велькопольский“, в котором играли эстонские спортсмены Сийм-Сандер Вене и Мярт Розенталь, завершившееся со счетом 79:73 в пользу „Спойня Старгард“.