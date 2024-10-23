Бывший футболист юношеской сборной Украины погиб на войне

На войне он был боевым медиком. Известно, что ранее воевал в районе Авдеевского коксохимического завода, ему было 32 года.

Дмитрий Богачев был воспитанником сумского футбола. С 2010 по 2020 год выступал за ПФК Сумы, в составе которых сыграл 184 матча и забил 35 мячей.

Был победителем Второй лиги Украины в сезоне-2011/2012. В том же году вызывался в сборную Украины U-20, за которую провел один поединок.

Самой успешной для Дмитрия была кампания-2014/2015. Он принял участие в 27 играх, в которых отметился 10 забитыми голами. Это позволило ему занять четвертое место в гонке бомбардиров Первой лиги,

В течение карьеры также выступал за Викторию из Николаевки, Тростянец и Орлету из Польши.

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