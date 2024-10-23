23.10.2024, 15:54
ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ проиграл рижскому ВЭФу
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 23 октября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Оптибет“ команда „ТалТех/Алексела“ проиграла рижскому ВЭФу (80:93). Матч в записи и видеообзор могут видеть все подписчики Delfi.
Первая четверть прошла в напряженной борьбе. Хотя ни одна из команд не смогла создать значительное преимущество, лидерство удерживало за собой ВЭФ. „ТалТех“ не отставал, несмотря на шесть потерь мяча, и первая четверть завершилась со счетом 19:15 в пользу ВЭФ.
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