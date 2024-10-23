Баскетбол
23.10.2024, 15:54

ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ проиграл рижскому ВЭФу

 
„ТалТех“
„ТалТех“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В среду, 23 октября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Оптибет“ команда „ТалТех/Алексела“ проиграла рижскому ВЭФу (80:93). Матч в записи и видеообзор могут видеть все подписчики Delfi.

Первая четверть прошла в напряженной борьбе. Хотя ни одна из команд не смогла создать значительное преимущество, лидерство удерживало за собой ВЭФ. „ТалТех“ не отставал, несмотря на шесть потерь мяча, и первая четверть завершилась со счетом 19:15 в пользу ВЭФ.

Во второй четверти игра продолжалась в том же духе. За четыре минуты до конца первой половины „ТалТеху“ удалось сравнять счет, однако ВЭФ смогл вновь увеличить свое преимущество. Игра „ТалТеха“ страдала от проблем с фолами, и первая половина завершилась со счетом 42:33 в пользу ВЭФ.

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