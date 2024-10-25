В этом году в страховую компанию поступило 370 обращений из-за ДТП – это почти в два раза больше, чем в прошлом

С начала мая до конца сентября из-за технических неисправностей в пути водители останавливались почти 700 раз. Наибольшее количество случаев (более 160) имело место в августе, который можно считать пиком сезона автомобильных путешествий. В прошлом году технические неисправности затронули чуть более 600 машин, причем наибольшее количество случаев (более 140) произошло в мае, который является началом периода активных поездок.

„Лучшей профилактикой остановки на полпути из-за технических неисправностей является тщательная проверка автомобиля перед дальней поездкой, – сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. – Таким образом можно выявить изношенные части автомобиля до того, как вы окажетесь в сотнях или даже тысячах километров от Эстонии, и автомобиль внезапно заглохнет или перестанет заводиться“.

Количество ДТП почти удвоилось

В общей сложности из-за ДТП водители нуждались в помощи 370 раз, а вот в прошлом году таких случаев было почти вдвое меньше – менее 200. „Столь значительный рост числа дорожно-транспортных происшествий вызывает беспокойство, поэтому я хотел бы напомнить всем водителям о необходимости соблюдать правила движения и быть внимательными, ведь в конечном итоге все мы хотим добраться до места назначения в целости и сохранности“, - подчеркнул Ярв.

„Незначительная экономия времени за счет превышения скорости и частых обгонов точно не перевешивает риски для себя и других, – добавил он. – Также на время поездки рекомендуется класть телефон в какое-то закрывающееся отделение в салоне машины, а для звонков использовать систему громкой связи, поскольку частой причиной аварий также является использование телефона во время вождения“.

Нельзя полагаться только на датчики давления в шинах