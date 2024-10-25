В этом году в страховую компанию поступило 370 обращений из-за ДТП – это почти в два раза больше, чем в прошлом
Автомобилисты, заключившие договоры с PZU Kindlustus, в этом сезоне активных поездок (с начала мая по конец сентября) нуждались в автопомощи почти 1700 раз – на 20% чаще, чем за тот же период прошлого года.
С начала мая до конца сентября из-за технических неисправностей в пути водители останавливались почти 700 раз. Наибольшее количество случаев (более 160) имело место в августе, который можно считать пиком сезона автомобильных путешествий. В прошлом году технические неисправности затронули чуть более 600 машин, причем наибольшее количество случаев (более 140) произошло в мае, который является началом периода активных поездок.
„Лучшей профилактикой остановки на полпути из-за технических неисправностей является тщательная проверка автомобиля перед дальней поездкой, – сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. – Таким образом можно выявить изношенные части автомобиля до того, как вы окажетесь в сотнях или даже тысячах километров от Эстонии, и автомобиль внезапно заглохнет или перестанет заводиться“.
Количество ДТП почти удвоилось
В общей сложности из-за ДТП водители нуждались в помощи 370 раз, а вот в прошлом году таких случаев было почти вдвое меньше – менее 200. „Столь значительный рост числа дорожно-транспортных происшествий вызывает беспокойство, поэтому я хотел бы напомнить всем водителям о необходимости соблюдать правила движения и быть внимательными, ведь в конечном итоге все мы хотим добраться до места назначения в целости и сохранности“, - подчеркнул Ярв.
„Незначительная экономия времени за счет превышения скорости и частых обгонов точно не перевешивает риски для себя и других, – добавил он. – Также на время поездки рекомендуется класть телефон в какое-то закрывающееся отделение в салоне машины, а для звонков использовать систему громкой связи, поскольку частой причиной аварий также является использование телефона во время вождения“.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: „Земля тоже была залита кровью“. В этом году число жертв ДТП с участием мотоциклистов больше, чем за два предыдущих года
Нельзя полагаться только на датчики давления в шинах
Из-за спущенных или поврежденных шин в этом сезоне активных поездок клиенты PZU нуждались в автопомощи почти 300 раз, а в прошлом году аналогичных случаев было более 270. Наибольшее количество случаев (около 80) произошло в июле, который в Эстонии является пиком отпусков и путешествий. Чтобы избежать проблем с шинами, по словам Ярва, необходимо регулярно проверять не только внешнее состояние шин, но и давление в них.
„У многих автомобилей сейчас есть система контроля давления в шинах, но полагаться исключительно на нее нельзя, так как многие системы не фиксируют равномерное снижение давления во всех шинах“, - отметил Ярв. „Если шина выглядит спущенной, то давление в ней уже опасно низкое, и перед началом движения ее необходимо накачать“, - подчеркнул он, добавив, что перед поездкой на автомобиле с полной загрузкой давление в шинах следует немного повысить.
Более чем в 200 случаях клиенты PZU нуждались в помощи из-за того, что автомобиль не заводился, в 60 случаях оказалось достаточно консультации по телефону, в 30 случаях требовалась помощь в отпирании замков, в восьми случаях – из-за застрявшего автомобиля, и в шести случаях – из-за закончившегося топлива.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.