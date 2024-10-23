Семь гребцов-подростков погибли в ДТП в Бразилии

Девять человек погибли в результате ДТП на юге Бразилии, когда грузовик столкнулся с фургоном, в котором ехали спортсмены. Об этом сообщает Reuters.

Семеро погибших были подростками из команды по гребному спорту из города Пелотас (штат Риу-Гранди-ду-Сул). Они возвращались с соревнований, которые проходили в Сан-Паулу. Авария произошла в Гуаратубе (штат Парана), пишет РБК.

По данным полиции, выжил только один из десяти пассажиров фургона — 17-летний гребец. Водитель грузовика, 30-летний мужчина, получил незначительные травмы.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования в связи с гибелью спортсменов. „Нет слов, которые могли бы описать боль потери ребенка или внука. Боль невосполнима“, — написал он в соцсети Х.

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