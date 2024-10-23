Зеленский разрабатывает еще один план на время войны. Он о том, что будет делать сама Украина

По информации Украинской службы Би-би-си, Зеленский поручил разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны. План планируют представить до конца года.

Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах — ВПК, обороне, экономике, социальной политике и других.

По замыслу Зеленского, план действий будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина в условиях войны с Россией.

„Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в различных сферах развития страны“, — объяснил источник Украинской службы Би-би-си в команде Зеленского.

Ранее Зеленский представил свой „план победы“, который по задумке президента, позволил бы закончить войну с Россией уже в 2025 году.

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План включает пять пунктов, среди которых необходимость приглашения Украины в НАТО, разрешение использовать западное оружие для дальних ударов по России и размещение на украинской территории „пакета мер сдерживания“.

В сентябре он представил его кандидатам в президенты США, позднее европейским лидерам и украинским депутатам в Верховной раде.

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