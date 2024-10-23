Зеленский разрабатывает еще один план на время войны. Он о том, что будет делать сама Украина
Президент Украины Владимир Зеленский помимо „плана победы“, который он ранее представил западным партнерам, готовит еще один план. На этот раз он предназначен для самой Украины, пишет BBC News Русская служба.
По информации Украинской службы Би-би-си, Зеленский поручил разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны. План планируют представить до конца года.
Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах — ВПК, обороне, экономике, социальной политике и других.
По замыслу Зеленского, план действий будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина в условиях войны с Россией.
„Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в различных сферах развития страны“, — объяснил источник Украинской службы Би-би-си в команде Зеленского.
Ранее Зеленский представил свой „план победы“, который по задумке президента, позволил бы закончить войну с Россией уже в 2025 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
План включает пять пунктов, среди которых необходимость приглашения Украины в НАТО, разрешение использовать западное оружие для дальних ударов по России и размещение на украинской территории „пакета мер сдерживания“.
В сентябре он представил его кандидатам в президенты США, позднее европейским лидерам и украинским депутатам в Верховной раде.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.