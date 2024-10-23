Лучший футболист ЧМ-2010 в 45 лет дебютирует в теннисном турнире ATP

Форлан играл в теннис на высоком уровне в детстве, пока в конечном итоге не выбрал карьеру футболиста. Он играл в таких клубах, как „Манчестер Юнайтед“, „Атлетико“ и „Интер“. В составе сборной Уругвая провел 112 матчей и забил 36 голов, становился победителем Кубка Америки-2011. На чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР, где двукратные чемпионы мира заняли четвертое место, Форлан был признан лучшим игроком турнира. Также на ЧМ-2010 он стал лучшим бомбардиром, забив пять мячей.