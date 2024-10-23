Стубб подчеркнул важную роль Финляндии в сдерживании России

Президент Финляндии Александер Стубб подчеркнул приверженность НАТО и важную стратегическую роль своей страны в сдерживании России. „У нас одна из крупнейших армий в Европе, - заявил он в интервью DW во вторник, 22 октября. - У нас 62 истребителя F-18. Мы только что закупили 64 истребителя F-35. Наряду с Польшей у нас самая большая артиллерия. Мы располагаем современными ракетными системами в воздухе, на земле и на море. Они всегда служили сдерживанию России. Я думаю, что в НАТО мы скорее поставщики, чем потребители безопасности. Именно поэтому нам удалось так быстро вступить в альянс. Наконец, у нас граница с Россией протяженностью в 1340 км, и мы в рамках НАТО сделаем все, чтобы отразить любую российскую агрессию“.

Комментируя нынешнюю ситуацию на границе с Россией, Стубб сказал, что сейчас там относительно спокойно, прямой военной угрозы нет. „В то же время Россия является для нас угрозой для безопасности номер один. Почему? Потому что она ведет две войны. Одна - кинетическая - в Украине и другая - гибридная - в Европе. Мы хорошо подготовлены для отражения любых кибератак, саботажа, информационных войн и любого российского вмешательства. Это вмешательство будет лишь нарастать, и самое важное - реагировать на это вместе с союзникам сдержанно, спокойно и скоординированно“, - сказал он.

„Россия ведет агрессивную войну и нарушает все возможные нормы международного права будь то Устав ООН, территориальная целостность и суверенитет или ОБСЕ. Я думаю, НАТО важно иметь мощные силы сдерживания, зиждущиеся на войсках, ракетах и ядерном сдерживании“, - резюмировал Стубб.

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