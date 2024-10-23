Бокс+
23.10.2024, 11:12

Нарвитянин Виноградов выиграл на ЧЕ U23 по боксу бронзовую медаль

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

Антон Виноградов на завершившемся в понедельник в Софии чемпионате Европы по боксу в возрастной категории до 23 лет завоевал бронзовую медаль, пишет gazeta.ee со ссылкой на BNS.

Виноградов, соревновавшийся в весе до 86 кг, в первом раунде победил бельгийского боксера Марабета Мохамеда, 5:0. Во втором раунде он победил белорусского боксера Андрея Масалова и прошел в полуфинал, где его ждал матч с украинским боксером Ашотом Кочаряном. Виноградов проиграл матч со счетом 2:3.

Виноградов получил премию в размере 2000 долларов. В соответствии с критериями Эстонского союза бокса, союз также премирует бронзу наградой в 1000 евро.

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