Нарвитянин Виноградов выиграл на ЧЕ U23 по боксу бронзовую медаль

Виноградов, соревновавшийся в весе до 86 кг, в первом раунде победил бельгийского боксера Марабета Мохамеда, 5:0. Во втором раунде он победил белорусского боксера Андрея Масалова и прошел в полуфинал, где его ждал матч с украинским боксером Ашотом Кочаряном. Виноградов проиграл матч со счетом 2:3.

Виноградов получил премию в размере 2000 долларов. В соответствии с критериями Эстонского союза бокса, союз также премирует бронзу наградой в 1000 евро.

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