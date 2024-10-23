МНЕНИЕ | Победа Трампа на выборах несет опасность для Европы и Украины?
Трамп свято верит в идею окончания войны между Россией и Украиной за 24 часа, не раскрывая деталей своего плана. Однако если война между Россией и Украиной не закончится в ближайшие два года, администрация Трампа, вероятно, совершит более резкое перераспределение ресурсов и поддержки в сторону своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем администрация Харрис, считает специалист по международным отношениям Никита Волков.
Менее чем через две недели состоится одно из самых важных событий уходящего года, исход которого во многом определит путь развития нашего мира в ближайшие четыре года – выборы президента США. На текущий момент невозможно дать однозначного ответа, кто станет следующим президентом США, ведь шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис практически равны. Тем не менее, я постараюсь ответить на вопрос, каким образом победа каждого из кандидатов отобразится на отношениях внутри евроатлантического блока, ведь у Харрис и Трампа существенные различия не только во внутренней, но и во внешней политике.