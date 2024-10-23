МНЕНИЕ | Победа Трампа на выборах несет опасность для Европы и Украины?

Менее чем через две недели состоится одно из самых важных событий уходящего года, исход которого во многом определит путь развития нашего мира в ближайшие четыре года – выборы президента США. На текущий момент невозможно дать однозначного ответа, кто станет следующим президентом США, ведь шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис практически равны. Тем не менее, я постараюсь ответить на вопрос, каким образом победа каждого из кандидатов отобразится на отношениях внутри евроатлантического блока, ведь у Харрис и Трампа существенные различия не только во внутренней, но и во внешней политике.