Трамп обвинил британских лейбористов во вмешательстве в выборы в США

„Британцы идут!“ — так озаглавлено заявление штаба Трампа о подаче жалобы. В самом заявлении и тексте жалобы авторы напоминают о событиях Войны за независимость 1775–1783 гг., в которой американские колонии сражались с британской армией.

„Крайне левая Лейбористская партия вдохновляет Камалу на опасную либеральную политику и риторику. В последние несколько недель она рекрутировала и послала своих членов вести кампанию Камалы в критически важных штатах, пытаясь повлиять на наши выборы“, — говорится в заявлении.

Штаб Трампа подразумевает, что Лейбористская партия оплачивает работу своих волонтеров на выборах в США, что запрещено американскими законами.

По имеющимся у Би-би-си сведениям и согласно информации, опубликованной другими СМИ, лейбористы отправились в США как частные лица и работают бесплатно — а это законом не запрещено.

В тексте жалобы штаб Трампа просит Федеральную избирательную комиссию немедленно расследовать „грубое иностранное вмешательство в президентские выборы 2024 года в форме явного незаконного вклада иностранцев в кампанию, сделанного Лейбористской партией Соединенного Королевства“.

В жалобе штаб Трампа ссылается на сообщения нескольких ведущих газет США и Британии о помощи лейбористов Камале Харрис и на пост высокопоставленной сотрудницы Лейбористской партии Софии Патель в сети Линкдин — „сейчас, очевидно, удаленный“, как пишут авторы жалобы.

Они приводят скриншот поста, взятый ими не непосредственно из Линкдин, а из твита популярного британского политического аккаунта в сети Х.

В нем Патель будто бы объявляла набор добровольцев на вакантные 10 из 100 мест в команде, которая отправляется работать на выборах в четырех штатах: Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании и Вирджинии. Этим десяти, которых искала Патель, предстояло ехать в Северную Каролину.

Заявки в скриншоте поста предлагается слать на адрес электронной почты, название которого переводится как „лейбористы за Харрис“.