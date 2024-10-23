В Латвии на тренировке по водному поло 37-летний спортсмен побил 13-летнего мальчика

Инцидент произошел на минувшей неделе во время тренировки. Дети тренировались в бассейне вместе со взрослыми. Между 13-летним мальчиком и 37-летним игроком сборной Латвии Михаилом Токаревым возник конфликт. Подросток во время тренировки прикрыл спортсмена, а тот в ответ ударил его по ноге, груди и спине. Самым серьезным был удар рукой по голове, сообщила мама мальчика LTV.

Мальчик позвонил своему отцу и выбежал из спортивного комплекса в Инчукалнсе в футболке и шортах. Отец мальчика приехал через несколько минут и встретил Токарева на улице. Хотя он пытался нормально поговорить со спортсменом, тот очень резко ответил ему на русском языке, пишет латвийский портал Delfi.

„“Чтобы твой урод больше не показывался, иначе я с ним разберусь! Вы все получите!“. Имелась в виду вся наша семья. Потом он несколько раз обзывал нас и угрожал на русском языке, а потом он толкнул моего мужа. Слово за слово и начался этот конфликт“, - рассказала мама мальчика.

Отец мальчика избил Токарева, нанеся ему травмы. Спортсмен вызвал Службу неотложной медицинской помощи и полицию. В Госполиции сообщили, что получены заявления от обеих сторон конфликта.

В свою очередь, у мальчика в больнице констатировано сотрясение мозга, также обнаружены царапины на теле. Он пока не ходит в школу, потому что он страдает от головокружения и рвоты. Родители в срочном порядки ищут психологическую помощь. Тренировки оба ребенка семьи больше посещать не будут.

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане.

Арендодатель уже направил Sport star уведомление о приостановке договора аренды помещения, а также информацию о расторжении договора аренды помещения.