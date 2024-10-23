ФОТО И ВИДЕО: идиллический пентхаус в Нымме, из-за которого можно отказаться от планов о покупке дома

терраса, благодаря большим окнам и двусторонней стеклянной двери, визуально воспринимается как продолжение гостиной. „Эта терраса также может выполнять функцию персонального сада, хотя она расположена высоко над землёй и, следовательно, предлагает потрясающий вид на исторический Нымме“, — резюмирует Тарум описание пентхауса площадью 84,8 квадратных метра. Сегодня это одна из немногих квартир, которые в здании на Яама, 6 ещё свободны.

В здании на Яама, 6 во всех квартирах есть балконы, большинство из которых выходят на солнечную южную сторону, потому что, в любом случае, неотъемлемой частью жизни в Нымме должна быть возможность пить утренний кофе на своём балконе. В пентхаусе, являющемся настоящей жемчужиной этого проекта, площадь террасы приблизительно равна площади трёхкомнатной квартиры.

„Когда-то давно Нымме был отдельным городом, состоящим в основном из частных домов. Когда мы приступили к проектированию нового дома в Нымме, перед нами встала непростая задача — привнести особую атмосферу этой части города в многоквартирный дом и предложить возможную альтернативу людям, которые, возможно, предпочитают индивидуальный дом“, — сказал об этапе планирования дома на Яама, 6, Танель Тарум, руководитель группы предприятий 1Partner Kinnisvara. „У нас была хорошая локация в самом центре Нымме, но мы также должны были сделать так, чтобы для новых жильцов внешний вид здания был привлекательным, обеспечить максимальную приватность, и разработать и создать продуманные решения внутренней планировки, дающие ощущение простора“, — добавил Тарум.

Нымме – это часть города Таллинна, к которой быстро припекаешь душой. Те, кто жил там какое-то время, не хотят уезжать, даже если возникает необходимость сменить жильё. Сосновый бор, тишина, лесные тропы как для прогулок, так и для катания на лыжах, чувство общности и сопричастности, а также хорошо развитый центр с собственным рынком и магазинами делают Нымме районом, где можно наслаждаться идиллией зелёного пригорода, не переезжая в деревню.

Такая же приватность, как в собственном доме

В последние годы много говорится о том, что в новостройках Таллинна нет больших 3- и 4-комнатных квартир. Поэтому у семей, которым нужно много места, нет выбора, и для жилья им приходится искать подходящий дом. В случае с домом на Яама, 6 был взят курс на устранение дефицита больших квартир. Всего в доме кроме шести коммерческих помещений 16 квартир. Половина из них – просторные 3- и 4-комнатные квартиры. Поскольку квартир немного, и строители серьёзно отнеслись к вопросу звукоизоляции, чтобы снизить уровень шума как внутри, так и снаружи здания, жилая среда получилась действительно тихой и обеспечивает достаточную обособленность. Результат оказался настолько успешным, что составляет конкуренцию идее покупки индивидуального дома.

„Среди покупателей наших квартир есть семьи, которые отказались от идеи иметь собственный дом. В одном случае семья продала свой старый дом в Нымме, в другом – люди, изначально рассматривавшие возможность покупки дома, отказались от этой идеи в пользу большой квартиры“, — привёл Тарум два реальных примера того, как вместо мечты о собственном доме люди сделали выбор в пользу качественно построенной квартиры. Так можно избежать многих обязательств, связанных с собственным домом, кроме того, покупка квартиры также даёт ощутимую финансовую выгоду по сравнению с покупкой дома.

Всё до последней детали – современное

Разумеется, дом на Яама, 6 – это здание энергетического класса А, каким и должно быть современное здание, что соответствует сегодняшним современным нормам. Во всех помещениях, включая влажные, водяное отопление пола. В квартирах, ориентированных на юг, есть отдельная система охлаждения, но, для экономии средств и предотвращения перегрева, оконные стекла квартир, выходящих на юг и запад, покрыты дополнительной защитой от солнца.

Высококачественные материалы, используемые во внутренней отделке, были тщательно отобраны, чтобы гармонировать с обшивкой и элементами фасада из уникальной термодревесины. Парковка для жильцов организована на подземном этаже, куда из дома можно удобно спуститься на лифте. Помимо парковочного места, у каждой квартиры есть кладовая.

С подробной информацией о свободных площадях можно ознакомиться на сайте Яама, 6, откуда также можно легко связаться с маклерами, занимающимися их продажей.