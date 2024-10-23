Будет определяться будущее Ида-Вирумаа: в Нарве пройдет Форум справедливого перехода

14 ноября в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет форум справедливого перехода „От умного уменьшения к устойчивой крупной промышленности. Наброски будущего Ида-Виру“. На конференции ученые вместе с предпринимателями и лицами, принимающими решения, обсудят будущее региона в поисках более устойчивого пути развития.

„То, сможем ли мы через 20 лет говорить об Ида-Вирумаа как об одном из локомотивов устойчивой промышленности как Эстонии, так и Европы, о магните для природного туризма или же о центре „серебряной экономики“, во многом зависит от того, какой выбор мы сделаем сегодня, а также от способности предприятий и жителей адаптироваться к ситуации“, - сказала Катри Райк, одна из главных организаторов форума этого года и представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа. В центре внимания Форума вопрос о том, как управлять изменениями и использовать новые возможности, которые при этом возникают.

Под руководством Эркки Каро, профессора Института инноваций и управления имени Рагнара Нурксе при Таллиннском техническом университете, мы рассмотрим, как формируется устойчивая промышленная политика в мире и как это можно сделать в Эстонии. Представитель Европейской комиссии Майве Руте объяснит, какой выбор стоит перед Европой будущего. Вместе с Тауно Отто, профессором Института механической и промышленной инженерии Технического университета, участники форума обсудят интеллектуальные технологические решения и тенденции в области энергетики для промышленности будущего.

„Для развития Ида-Вирумаа очень важно уметь грамотно управлять изменениями и использовать возможности, открывающиеся благодаря зеленому повороту и новым технологиям. Успешными становятся регионы, где предприятия, община и наука работают рука об руку“, - отметила Маре Роозилехт, руководитель научного консорциума Фонда справедливого перехода, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета и второй главный организатор конференции.