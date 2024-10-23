Будет определяться будущее Ида-Вирумаа: в Нарве пройдет Форум справедливого перехода
На Форуме справедливого перехода будет определяться будущее Ида-Вирумаа: обсуждаются устойчивая промышленность, самообучающееся производство и гибкий рынок труда
14 ноября в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет форум справедливого перехода „От умного уменьшения к устойчивой крупной промышленности. Наброски будущего Ида-Виру“. На конференции ученые вместе с предпринимателями и лицами, принимающими решения, обсудят будущее региона в поисках более устойчивого пути развития.
„То, сможем ли мы через 20 лет говорить об Ида-Вирумаа как об одном из локомотивов устойчивой промышленности как Эстонии, так и Европы, о магните для природного туризма или же о центре „серебряной экономики“, во многом зависит от того, какой выбор мы сделаем сегодня, а также от способности предприятий и жителей адаптироваться к ситуации“, - сказала Катри Райк, одна из главных организаторов форума этого года и представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа. В центре внимания Форума вопрос о том, как управлять изменениями и использовать новые возможности, которые при этом возникают.
Под руководством Эркки Каро, профессора Института инноваций и управления имени Рагнара Нурксе при Таллиннском техническом университете, мы рассмотрим, как формируется устойчивая промышленная политика в мире и как это можно сделать в Эстонии. Представитель Европейской комиссии Майве Руте объяснит, какой выбор стоит перед Европой будущего. Вместе с Тауно Отто, профессором Института механической и промышленной инженерии Технического университета, участники форума обсудят интеллектуальные технологические решения и тенденции в области энергетики для промышленности будущего.
„Для развития Ида-Вирумаа очень важно уметь грамотно управлять изменениями и использовать возможности, открывающиеся благодаря зеленому повороту и новым технологиям. Успешными становятся регионы, где предприятия, община и наука работают рука об руку“, - отметила Маре Роозилехт, руководитель научного консорциума Фонда справедливого перехода, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета и второй главный организатор конференции.
Поскольку технологические инновации невозможны без людей, на конференции также будут рассмотрены потребности развития рынка труда. Под руководством профессора коммуникационных исследований Тартуского университета Трийн Вихалемма будут рассмотрены факторы, влияющие на региональный рынок труда, как оценивается будущее развитие рынка труда Ида-Вирумаа, что способствует и что препятствует обмену информацией в формировании качественного рынка труда. Своим опытом поделятся Ольга Зайцева из NPM Narva OÜ, Мати Лукас, руководитель Центра профессионального образования Ида-Вирумаа, Аннеки Теэлахк, руководитель Ида-Вируского отделения эстонской Кассы по безработице, а также Ингве Розенблад из Эстонского квалификационного агентства.
В заключение дня работы конференции мнениями поделятся местные лидеры общественной жизни, в частности, бывший представитель Правительства Республики в Ида-Вирумаа Яанус Пурга и руководитель Нарвской Эстонской гимназии Ирен Кяосаар.
После основной программы совместной конференции научного консорциума Таллиннского технического университета и Тартуского университета заинтересованные лица смогут принять участие в семинарах, на которых ученые расскажут о важных темах в области больших данных, решений в области возобновляемой энергетики и экономики замкнутого цикла, а также обсудят потребности и возможности формирования рынка труда.
Модератором рабочего дня выступит нарвский корреспондент Эстонского государственной корпорации теле- и радиовещания Юри Николаев.
Организаторы приглашают заинтересованных лиц сообщить о своем желании принять участие в регистрационной форме не позднее 7 ноября.
С повесткой дня Форума можно ознакомиться на на сайте научного консорциума.
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