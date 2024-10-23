Израильские военные подтвердили гибель предполагаемого преемника лидера группировки „Хезболла“

В сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что Сафи ад-Дин наряду с главой разведки „Хезболлы“ и ещё рядом лидеров группировки были ликвидированы силами ЦАХАЛ в результате удара три недели назад в южном пригороде Бейрута Дахия. Это район израильские военные называют „оплотом террористов“ в ливанской столице.

„Хезболла“ признана террористической организацией в США, а её военное крыло – в Евросоюзе. В Ливане движение действует как легальная политическая партия и представлено в парламенте.

В конце сентября арабские СМИ писали, что Сафи ад-Дина уже выбрали на пост главы „Хезболлы“, но группировка этого не подтверждала. Ад-Дин - один из основателей базирующейся в Ливане группировки и двоюродный брат Хасана Насраллы, убитого 27 сентября в пригороде Бейрута в результате атаки израильской авиации.

8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам Ливана упомянул, что преемник Насраллы мог быть убит Армией обороны Израиля. „Мы нанесли ущерб возможностям „Хезболлы“. Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, преемника Насраллы и преемника преемника Насраллы“, - отмечал Нетаньяху, не называя имени погибшего. До этого СМИ сообщили о смерти Хашема Сафи ад-Дина в результате удара по Бейруту.

С 23 сентября Израиль проводит против „Хезболлы“ операцию „Стрелы севера“. Целью были названы уничтожение военной инфраструктуры группировки и обеспечение условий для возвращения эвакуированных израильтян в свои дома на севере страны.

„Хезболла“ выпустила ракеты по Израилю на следующий день после нападения на него палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, в октябре 2023 года. С тех пор обстрелы на границе происходят почти ежедневно. Десятки тысяч жителей эвакуированы из приграничных районов с обеих сторон.

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