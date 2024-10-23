Лига чемпионов: „Реал“ совершил дикий камбэк, „Ювентус“ проиграл „Штутгарту“, а „ПСЖ“ сыграл вничью с ПСВ
В среду состоялись девять матчей третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.
В первых матчах вечера „Милан“ и „Монако“ уверенно взяли три очка, одержав победы. „Милан“ обыграл „Брюгге“ со счётом 3:1, а „Монако“ разгромил „Црвену Звезду“ из Белграда с результатом 5:1.
„Милан“ открыл счёт на 34-й минуте благодаря голу американца Кристиана Пулишича, который забил прямым ударом с углового. Несмотря на то что „Брюгге“ остался вдесятером после удаления Рафаэля Оньедика в конце первого тайма, бельгийскому клубу удалось сравнять счёт в начале второго тайма — Кириани Саббе воспользовался ошибками в обороне „Милана“. Однако „Милан“ восстановил контроль над игрой, и голландец Тейани Рейндерс оформил дубль, забив на 61-й и 71-й минутах, что принесло команде три очка и победу со счётом 3:1.
„Монако“ порадовал своих болельщиков в этом матче, забив пять мячей, два из которых на счету японского нападающего Такуми Минамино. Также отличились Брил Эмболо, Уилфрид Синго и Магнес Аклиуш. Сербская команда ответила только одним голом — Шериф Ндиайе реализовал пенальти, но это не спасло „Црвену Звезду“ от поражения.
„Реал“ отыгрался с 0:2
В самом захватывающем поединке вечера встретились мадридский „Реал“, 15-кратный победитель Лиги чемпионов, и дортмундская „Боруссия“. Первый тайм прошёл в равной борьбе, однако именно „Боруссия“ смогла поразить ворота соперника, уйдя на перерыв с преимуществом 2:0. Голы забили Дониэлль Малена на 30-й минуте и Джейми Байно-Гиттенс на 34-й.
В середине второго тайма испанский гранд устроил настоящую голевую феерию. На 60-й минуте Антонио Рюдигер сократил отставание в счете, а уже через три минуты Винисиус Жуниор сравнял счет.
„Реал“ продолжал безжалостно давить на соперника, и, хотя это заняло некоторое время, дело сдвинулось. На 83-й минуте Лукас Васкес прорвался через защитников и вывел испанцев вперед — 3:2. Спустя три минуты хозяева снова отметились голом: Винисиус Жуниор увеличил преимущество до 4:2. Но шоу Винисиуса на этом не закончилось: на третьей добавленной минуте он снова заставил защитников „Боруссии“ содрогнуться, оформив хет-трик и принёс „Реалу“ победу с итоговым счётом 5:2.
Лондонский „Арсенал“ также набрал три очка, одержав домашнюю победу над донецким „Шахтёром“ со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 29-й минуте забил украинец Дмитрий Резник, отправив мяч в собственные ворота. На 77-й минуте Леандро Троссард не реализовал 11-метровый удар в ворота украинского клуба.
Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 22 октября:
„Милан“ (Италия) — „Брюгге“ (Бельгия) — 3:1;
“Монако“ (Франция) — „Црвена Звезда“ (Сербия) — 5:1;
“Арсенал“ (Англия) — „Шахтёр“ (Украина) — 1:0;
“Астон Вилла“ (Англия) — „Болонья“ (Италия) — 2:0;
“Жирона“ (Испания) — „Слован“ (Словакия) — 2:0;
“Ювентус“ (Италия) — „Штутгарт“ (Германия) — 0:1;
“ПСЖ“ (Франция) — ПСВ (Нидерланды) — 1:1;
“Реал“ (Испания) — „Боруссия“ Д (Германия) — 5:2;
“Штурм“ (Австрия) — „Спортинг“ (Португалия) — 0:2.
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