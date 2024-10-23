Лига чемпионов: „Реал“ совершил дикий камбэк, „Ювентус“ проиграл „Штутгарту“, а „ПСЖ“ сыграл вничью с ПСВ

В первых матчах вечера „Милан“ и „Монако“ уверенно взяли три очка, одержав победы. „Милан“ обыграл „Брюгге“ со счётом 3:1, а „Монако“ разгромил „Црвену Звезду“ из Белграда с результатом 5:1.

„Милан“ открыл счёт на 34-й минуте благодаря голу американца Кристиана Пулишича, который забил прямым ударом с углового. Несмотря на то что „Брюгге“ остался вдесятером после удаления Рафаэля Оньедика в конце первого тайма, бельгийскому клубу удалось сравнять счёт в начале второго тайма — Кириани Саббе воспользовался ошибками в обороне „Милана“. Однако „Милан“ восстановил контроль над игрой, и голландец Тейани Рейндерс оформил дубль, забив на 61-й и 71-й минутах, что принесло команде три очка и победу со счётом 3:1.

„Монако“ порадовал своих болельщиков в этом матче, забив пять мячей, два из которых на счету японского нападающего Такуми Минамино. Также отличились Брил Эмболо, Уилфрид Синго и Магнес Аклиуш. Сербская команда ответила только одним голом — Шериф Ндиайе реализовал пенальти, но это не спасло „Црвену Звезду“ от поражения.

„Реал“ отыгрался с 0:2

В самом захватывающем поединке вечера встретились мадридский „Реал“, 15-кратный победитель Лиги чемпионов, и дортмундская „Боруссия“. Первый тайм прошёл в равной борьбе, однако именно „Боруссия“ смогла поразить ворота соперника, уйдя на перерыв с преимуществом 2:0. Голы забили Дониэлль Малена на 30-й минуте и Джейми Байно-Гиттенс на 34-й.

В середине второго тайма испанский гранд устроил настоящую голевую феерию. На 60-й минуте Антонио Рюдигер сократил отставание в счете, а уже через три минуты Винисиус Жуниор сравнял счет.