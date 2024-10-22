Правда ли, что адвокат Бейонсе выиграл судебный процесс по изъятию фото певицы из интернета?

Тем не менее представители Бейонсе не оценили благие намерения журналистов BuzzFeed: пиар-агент певицы написала в редакцию вежливое письмо с просьбой убрать некоторые „нелестные“ снимки и заменить их более удачными. Вместо того чтобы пойти артистке навстречу, журналисты опубликовали полученное письмо и (вновь) те самые фото, которые она просила убрать. Впрочем, и в этот раз они были настроены к певице вполне благожелательно — авторы статьи задаются риторическим вопросом: „В каком мире эти фото можно счесть нелестными?“ Никакой информации о том, что за этим последовал иск от юристов певицы к BuzzFeed, агентству Getty Images, которому принадлежали снимки, или к интернету в целом, в достоверных источниках обнаружить не удалось. Впрочем, вполне вероятно, что представители Бейонсе обратились с просьбой удалить „нелестные“ фото не только в BuzzFeed — из базы Getty Images некоторые из них всё же исчезли вскоре после публикации.

Резонансное фото Бейонсе, судя по фону и внешнему виду певицы, было сделано 3 февраля 2013 года на Супербоуле — игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Поп-звезда выступала на шоу в перерыве игры. На мероприятии не только велась видеотрансляция, но и работали фотографы многочисленных СМИ, информационных и фотоагентств. На следующий день издание BuzzFeed выпустило подборку снимков и видеофрагментов выступления певицы с заголовком „33 самых ярких момента из шоу Бейонсе в перерыве матча“. Статья была вполне комплиментарной, и, хотя некоторые фото действительно сложно назвать удачными, они иллюстрировали, с какой самоотдачей и страстью выступала певица.

„Сегодня ровно N лет, как мы традиционно поздравляем адвоката Бейонсе с выигранным судебным процессом по изъятию этой фотографии из интернета“ — такие посты (что примечательно, в разные даты) постоянно появляются в соцсетях ( X , „ ВКонтакте “, Facebook , Telegram ) и на блог-платформах ( LiveJournal , „ Пикабу “) с середины 2010-х годов. Упоминание этой истории также можно встретить на развлекательных порталах, форумах , сервисах вопросов и ответов и в глянцевых изданиях.

Однако письмо пиар-агента певицы спровоцировало так называемый эффект Стрейзанд: снимки не только не забылись, но мгновенно стали вирусными. Некоторые издания устраивали конкурсы фотожаб с изображением Бейонсе и объявляли кадры с певицей самым смешным мемом года. В июне 2013-го на платформе Reddit появился пост с заголовком „Адвокаты Бейонсе успешно удалили это изображение. Как видите, его больше нет“. Разумеется, к публикации была прикреплена та самая фотография. Пост собрал почти 2000 комментариев, и в некоторых из них отмечалось: реальная ситуация далека от описанной автором. Из контекста понятно, что это просто шутка — неизвестно, придуманная самим пользователем Reddit или вынесенная им из комментариев к другим публикациям. Вскоре контекст забылся, и пользователи начали распространять „нелестный“ снимок певицы, вполне серьёзно утверждая, что её адвокат выиграл иск с требованием удалить фото из интернета.

Стоит отметить, что само резонансное фото, которое из года в год распространяют интернет-пользователи, не было опубликовано в подборке BuzzFeed, ставшей причиной недовольства певицы. Однако нет сомнений, что оно было сделано на том же мероприятии. Найти его первоисточник „Проверено“ не удалось — вполне возможно, оно было среди тех снимков, которые удалило агентство Getty Images. Судя по всему, певица и впрямь была расстроена появлением подобных кадров в Сети, поскольку запретила фотокорреспондентам снимать концерты в рамках её следующего гастрольного тура.

Таким образом, история об адвокате Бейонсе, выигравшем суд по удалению неудачного снимка певицы из интернета, — это грандиозное преувеличение. На самом деле никакого иска и судебного разбирательства не было: пиар-агент певицы просто написала очень вежливое письмо в одно из крупных американских онлайн-изданий с просьбой заменить не самые удачные с её точки зрения снимки. Издание отказалось это сделать и раздуло историю кликбейтными заголовками в духе „Пиарщики Бейонсе не хотят, чтобы вы увидели эти фото“. А интернет-пользователи подхватили и ещё сильнее исказили информацию — сначала в шутку, а спустя годы уже всерьёз утверждая, что представители певицы судились за удаление фото.

Итог: Большей частью неправда