Правда ли, что на видео показан урок труда в японской школе?

Toyota — одна из самых известных японских автомобильных компаний, однако её заводы находятся не только в Японии. Надписи на табличках, которые видны в ролике, — на английском языке. Судя по виртуальному туру по одному из японских заводов Toyota, большинство аналогичных табличек и экранов там снабжены текстами на японском. В классах японских школ англоязычные надписи также встречаются редко. Исходя из этого можно предположить, что ролик, скорее всего, снят не в Японии.

С помощью обратного поиска Google по изображениям „Проверено“ обнаружило примеры публикаций с этим видео на разных языках. Авторы многих из них тоже утверждали, что это урок труда в японской школе, однако некоторые говорили, что дело происходит в Китае или на Филиппинах. На Филиппинах, в отличие от Японии и Китая, английский — один из двух официальных языков, так что этот вариант кажется наиболее реалистичным. Один из постов в Instagram, появившийся ещё в начале августа, сопровождается более подробным комментарием, чем другие. В нём говорится: „В одном уголке Филиппин Toyota сеет семена автомобильных знаний в сердцах и умах самых юных. Их программа, названная Toyota Alabang Kids Tech, — вдохновляющий пример того, как можно увлекательно на практике обучать детей основам работы автомобилей“. Эта программа также упоминается в некоторых аналогичных постах, также опубликованных в августе.