Правда ли, что на видео показан урок труда в японской школе?
Осенью 2024 года в соцсетях распространился ролик c детьми, собирающими автомобильные двигатели. Утверждается, что так проходят уроки труда в Японии. Мы проверили корректность такого описания.
На видео показана группа девочек младшего школьного возраста в синей униформе с логотипом Toyota. С помощью взрослых инструкторов они, как утверждается, собирают двигатели, осматривают днище автомобиля и меняют колёса. „Вот так проходит урок труда в Японии — вместо табуреток школьники собирают двигатели“, — пишут авторы постов с этим видео. Ролик начал распространяться в Telegram в начале сентября и оставался популярным в октябре. В разное время его разместили такие каналы, как „Voblya • новости“ (158 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Yaplakal.com“ (145 000), „Крошка Енот | Юмор“ (79 000) и „Кот Шрёдингера | Наука и факты“ (52 000). В профиле „Заблудший овц“ в соцсети X видео набрало 104 000 просмотров. Кроме того, ролик публиковали в Facebook, на YouTube и развлекательных сайтах.
Toyota — одна из самых известных японских автомобильных компаний, однако её заводы находятся не только в Японии. Надписи на табличках, которые видны в ролике, — на английском языке. Судя по виртуальному туру по одному из японских заводов Toyota, большинство аналогичных табличек и экранов там снабжены текстами на японском. В классах японских школ англоязычные надписи также встречаются редко. Исходя из этого можно предположить, что ролик, скорее всего, снят не в Японии.
С помощью обратного поиска Google по изображениям „Проверено“ обнаружило примеры публикаций с этим видео на разных языках. Авторы многих из них тоже утверждали, что это урок труда в японской школе, однако некоторые говорили, что дело происходит в Китае или на Филиппинах. На Филиппинах, в отличие от Японии и Китая, английский — один из двух официальных языков, так что этот вариант кажется наиболее реалистичным. Один из постов в Instagram, появившийся ещё в начале августа, сопровождается более подробным комментарием, чем другие. В нём говорится: „В одном уголке Филиппин Toyota сеет семена автомобильных знаний в сердцах и умах самых юных. Их программа, названная Toyota Alabang Kids Tech, — вдохновляющий пример того, как можно увлекательно на практике обучать детей основам работы автомобилей“. Эта программа также упоминается в некоторых аналогичных постах, также опубликованных в августе.
Toyota Abalang Inc. — авторизованный дилер и сервис-центр Toyota в Маниле, столице Филиппин. На его странице в Facebook опубликованы несколько видео, на которых запечатлены дети в точно такой же униформе, как и в завирусившемся видео, и работающие на точно таких же стендах.
С лета 2024 года Toyota Abalang предлагает юным жителям Манилы принять участие в развлекательно-познавательной программе „Стань техником Toyota на день“. В игровой форме дети разных возрастов (от четырёх до 18 лет) знакомятся с устройством современных автомобилей, учатся чинить и менять фильтры, колёса, двигатели и т. д. Кроме того, на занятиях участники программы собирают радиоуправляемые машинки и устраивают их гонки на специальном треке.
Таким образом, вирусный ролик не связан ни с Японией, ни со школьным образованием. На видео показаны эпизоды мероприятий, организованных дилером Toyota на Филиппинах.
Итог: Неправда