ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (972-й день) | Зеленский ожидает, что Украину пригласят в НАТО в международно признанных границах

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что подал в отставку. Он решил уволиться после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал чиновников, получивших „фальшивые инвалидности“.

Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил предоставлять детям погибших участников российско-украинской войны квартиры за счет федерального бюджета. „Нужно, чтобы ребенок понимал: „Да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу“. Это делает детей патриотически настроенными“, — сказал он, комментируя свое предложение.

Польша решила закрыть консульство РФ в Познани в ответ на „попытку диверсии“ во Вроцлаве, который входит в район работы консульства. Подробности случившегося польские дипломаты не сообщили.

Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий товаров американского происхождения, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Турция не стала публично объявлять о введении ограничений в том числе на товары двойного назначения (микрочипы и системы дистанционного управления) по „политическим соображениям“. По данным издания, запрет ввели после того, как Вашингтон предупредил Анкару о „последствиях“ такой торговли с Москвой.

В Москве призывников заставляют заполнять анкеты с пунктом о допуске к гостайне, рассказал правозащитному проекту „Школа призывников“ студент колледжа Кирилл. Его и еще около 20 призывников вызвали в Единый пункт призыва для уточнения данных, а затем отправили заполнять анкеты. Последним пунктов а них был был запрос о допуске к гостайне. Правозащитники отмечают, что это незаконно. Юристы считают, что таким образом военкоматы смогут давить на призывников, угрожая им уголовным делом о раскрытии гостайны.