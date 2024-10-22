ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (972-й день) | Зеленский ожидает, что Украину пригласят в НАТО в международно признанных границах
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Главное за ночь и утро
В течение ночи над российскими регионами было сбито 18 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны России. 11 дронов были уничтожены над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской области и по одному над Тульской и Орловской областями.
В Тульской области при атаке беспилотников были повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Тамбовской области произошел взрыв на предприятии „Биохим“ в городе Рассказово, сообщил глава региона Максим Егоров. Причиной взрыва, по его словам, предположительно, стал беспилотник. Пострадавших нет, пожар, возникший при взрыве, потушили спустя час. Об ущербе Егоров не сообщил. Предприятие „Биохим“ производит спирт и „продукцию, имеющую стратегическое значение для государства“.
В Воронежской области сбитый беспилотник, по словам губернатора Александра Гусева, упал на здание цеха промышленного предприятия. Пострадавших нет. На одном этаже здания возник небольшой пожар. Какое предприятие было атаковано и чем оно занимается, Гусев не уточнил.
В Сумах российские беспилотники попали в жилые дома частного сектора, погибли три человека, включая ребенка, сообщили в областной военной администрации. По данным „Суспільне Суми“, погибли 14-летняя девочка и ее мать. Местные жители рассказали, что отец девочки в это время вышел во двор и остался жив. Третья погибшая — его сестра.
Украинские силы ПВО в течение ночи сбили 42 российских беспилотника из 60, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Еще 10 беспилотников были локационно потеряны. Один дрон улетел в Беларусь, три — назад в Россию.
Южная Корея рассматривает возможность отправки специалистов в Украину в ответ на участие северокорейских военных в войне на стороне России, пишет „Ренхап“ со ссылкой на правительственный источник. Ожидается, что южнокорейские специалисты помогут ВСУ анализировать тактику северокорейских военных, а также переводить с корейского, если ВСУ захватит военных КНДР в плен. Власти России информацию о привлечении северокорейских военных не подтверждают. Глава Пентагона Ллойд Остин также говорил, что США пока не могут подтвердить или опровергнуть сообщения об отправке военных из КНДР в Россию.
Что случилось к 16:00
В Минобороны России заявили о взятии под контроль села Новосадовое в самопровозглашенной ДНР. В украинском командовании сообщение российского ведомства не комментировали.
В Энергодаре при атаке беспилотника погиб 67-летний сотрудник автозаправки. сообщил назначенный Россией губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате атаки также загорелась цистерна с пропаном, спустя некоторое время ее потушили.
На дороге Черемошное — Октябрьский в Белгородской области украинский дрон атаковал ехавший автомобиль, пострадал мирный житель, получивший осколочные ранения рук и ног, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Покровском районе Донецкой области погибли двое детей и женщина, сообщили в областной прокуратуре. Вечером 21 октября российские войска атаковали беспилотниками село Новоукраинка, где погибла 14-летняя девочка. Позже в результате удара авиабомбой в селе Янтарное в одном из домов погибли 64-летняя женщина и 11-летний мальчик.
В Краматорске взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ, пишет „РБК-Украина“ со ссылкой на источники. По данным издания, взрывчатка была заложена под служебный автомобиль и сработала, когда машина начала движение. Водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Владимир Зеленский заявил, что не собирался увольнять руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Рустема Умерова. „Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову тоже не было такого вопроса“, — сказал Зеленский. В начале октября украинский Forbes писал, что в офисе президента недовольны работой Буданова, Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Что случилось к концу дня
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что подал в отставку. Он решил уволиться после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал чиновников, получивших „фальшивые инвалидности“.
Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил предоставлять детям погибших участников российско-украинской войны квартиры за счет федерального бюджета. „Нужно, чтобы ребенок понимал: „Да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу“. Это делает детей патриотически настроенными“, — сказал он, комментируя свое предложение.
Польша решила закрыть консульство РФ в Познани в ответ на „попытку диверсии“ во Вроцлаве, который входит в район работы консульства. Подробности случившегося польские дипломаты не сообщили.
Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий товаров американского происхождения, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Турция не стала публично объявлять о введении ограничений в том числе на товары двойного назначения (микрочипы и системы дистанционного управления) по „политическим соображениям“. По данным издания, запрет ввели после того, как Вашингтон предупредил Анкару о „последствиях“ такой торговли с Москвой.
В Москве призывников заставляют заполнять анкеты с пунктом о допуске к гостайне, рассказал правозащитному проекту „Школа призывников“ студент колледжа Кирилл. Его и еще около 20 призывников вызвали в Единый пункт призыва для уточнения данных, а затем отправили заполнять анкеты. Последним пунктов а них был был запрос о допуске к гостайне. Правозащитники отмечают, что это незаконно. Юристы считают, что таким образом военкоматы смогут давить на призывников, угрожая им уголовным делом о раскрытии гостайны.
Глава города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников ушел в отставку по собственному желанию. Источник газеты „Коммерсант“ связал его увольнение с критикой губернатора Максима Егорова из-за слов бывшего мэра на церемонии вручения ордена Мужества. Банников тогда сказал сестре погибшего военного Виктора Щербакова, что ее брат погиб „за всех нас, чтобы у нас был этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была“.
По материалам Meduza.
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