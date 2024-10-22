Отт Тянак помог товарищу вернуться на родину. „Эстонские врачи обеспечат ему наилучший уход“

Литовский автогонщик Бенедиктас Ванагас сообщил, что Кулар Сикк, который работал в экипаже-разведчике на ралли Центральной Европы вместе с Оттом Тянаком и Мартином Ярвеоей, попал в серьезную аварию. В результате инцидента он получил травму спины и нуждался в операции.

По информации литовского портала 15min.lt, Кулар Сикк попал в аварию на прошлой неделе, работая в экипаже-разведчике на ралли Центральной Европы. Во время инцидента его машина перевернулась, что привело к получению травмы спины. После аварии Сикка доставили в местную больницу для получения медицинской помощи.

Тянак пояснил в социальных сетях, что авария произошла во время подъема к третьему специальному участку. Его команда предприняла значительные усилия, чтобы быстро вернуть пострадавшего Сикка на родину. Эстонский автогонщик также выразил искреннюю благодарность персоналу университетской больницы в Пльзене, который заботился о Куларе в последние дни.

„Большое спасибо за оказанную поддержку и помощь. Я рад, что он теперь в безопасности дома и под заботой эстонских врачей. Они обеспечат ему наилучший уход, и Кулар сможет быть рядом со своей семьей“, — написал Тянак в социальных сетях.

45-летний Кулар Сикк занимает должность руководителя спортивного дивизиона Эстонского союза автоспорта. Он имеет богатый опыт участия в соревнованиях в качестве штурмана, как в чемпионате мира по ралли, так и на меньших ралли в Эстонии и за границей. В 2023 году он дебютировал на ралли Дакар в паре с Ванагасом, с которым также участвовал в этом знаменитом ралли. На втором этапе они завершили ралли на впечатляющем восьмом месте.

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