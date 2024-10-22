Чего от БРИКС хочет Россия

В Казани начался ежегодный саммит БРИКС - 16-ый по счету с момента создания этой организации по инициативе России в 2006 году. Нынешняя встреча должна отличаться от предыдущих „высоким“ составом - на ней ждут 24 лидеров различных стран, в том числе президента РФ. На предыдущем саммите в ЮАР на групповом фото не было Владимира Путина, вместо него руки остальным лидерам пожимал глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин отменил поездку из-за риска ареста по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, решений которого придерживается ЮАР.

За 18 лет существования БРИКС к объединению Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР в качестве полноправных участников присоединились еще 4 страны. Власти РФ заверяют, что интерес к организации растет - о сотрудничестве „в разной форме“ заявили 34 государства, в том числе страны СНГ, Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. На саммите планируется обсуждение расширения блока в формате БРИКС+, что позволит повысить экономическое и политическое значение этой организации. В условиях изоляции Россия рассматривает эту организацию как способ для обхода санкций, пояснили DW эксперты.

Путин хочет создать через БРИКС глобальную платежную систему

Вероятно, одной из главных экономических тем, которые будут обсуждать на саммите в Казани, станет создание BRICS Bridge. Это система „быстрых и дешевых“ трансграничных платежей между странами-участницами объединения, которую в начале октября представил Минфин РФ. В основе этой идеи - расчеты в национальных валютах, в том числе с помощью блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков, без проведения трансграничных платежей через корреспондентские банки в США. Таким образом Москва планирует более эффективно обходить международные санкции, которые отрезали Россию от трансграничных расчетов в долларах, полагает журнал The Economist.