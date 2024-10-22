До выборов в США две недели. Разрыв между Трампом и Харрис — в пределах погрешности опросов

Опубликованный в понедельник опрос, проведенный Washington Post-Schar School, показал, что оба кандидата практически сравнялись в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине — в штатах, где определится победитель выборов.

Опрос также показал, что Трамп и Харрис сравнялись на национальном уровне — по 47% у каждого. Большинство опросов, проведенных в последние недели, давали Харрис незначительное преимущество в среднем по стране.

Результаты совпадают с данными агрегатора десятков американских опросов, который ведет британское издание Financial Times.

Согласно данным FT, и в ключевых штатах, и в среднем по стране Трамп и Харрис идут вровень. В четырех важнейших регионах разрыв в результатах опросов составляет менее половины процентного пункта, то есть в пределах погрешности, пишет BBC NEWS Русская служба.

В Северной Каролине, Пенсильвании и Мичигане ни один из кандидатов не обгоняет другого более чем на два десятых процентного пункта. При этом выиграть выборы без победы хотя бы в одном из этих штатов ни у одного кандидата не получится.

Как отмечает New York Times, в этих условиях термин „лидирует“ нужно взять в кавычки. Разница между „лидером“ и „отстающим“ в 0,2 пункта может показаться очень значительной, однако исход выборов определяют не опросы, а избиратели.

Поэтому преимущество или недостаток в 0,2 пункта в среднем по опросам нельзя считать серьезным индикатором.

На прошлых выборах опросы зачастую систематически недооценивали или переоценивали шансы одного из кандидатов на несколько процентных пунктов.

Нечто похожее может произойти и в этот раз, предсказывают социологи.

В начале года и после июльского покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании Трамп значительно опередил в опросах президента Джо Байдена, на тот момент бывшего кандидатом в президенты от Демократической партии.