Нарвский спортцентр просит город купить ворота для футзала. Но без дополнительных затрат

Как подтвердил журналисту „Нарвской газеты“ директор Нарвского спортцентра Андрей Шилин, такое ходатайство действительно было отправлено. „У нас сейчас в Спортцентре для тренировок и игр в футзал используются очень старые ворота, – пояснил Шилин. – Их отдали нам еще тогда, когда Спортцентр принимал все имущество этого здания“.

По словам Шилина, эти древние ворота на самом деле не футзальные, а были предназначены для игры в гандбол. И хотя они имеют те же самые размеры, которые требуют правила игры в футзал, но обладают рядом недостатков, утверждает директор Спортцентра Нарвы.

„Во-первых, за много лет использования ворота эти уже разбитые и неоднократно ремонтировались, – перечисляет Шилин. – Во-вторых, они недостаточно устойчивые. Сейчас выпускаются ворота для футзала, которые специально сделаны по нормам безопасности, особенно для игры на высоком уровне. В том числе и основание у них более широкое, что обеспечивает повышенную устойчивость“.

Шилин рассказал, что когда проводятся серьезные турниры по футзалу в Нарве, то приходится даже старые ворота чем-то утяжелять, чтобы они не падали на игроков. Поэтому Спортивный центр и просит город приобрести современные футзальные ворота.

Однако, по его словам, для бюджета Нарвы это не повлечет дополнительных расходов. „Мы нашли подходящее ценовое предложение, в 3,5 тысячи евро за комплект из двух ворот, в моем ходатайстве и указана эта сумма, – пояснил Шилин. – Но отдельно искать эти деньги городу не придется“. Он сообщил, что в предыдущем дополнительном бюджете Нарвскому спорцентру были выделены деньги на ремонт пола, порядка 7 тысяч евро. „Но когда мы провели госпоставку на эти работы, то получилось сделать их дешевле, - добавил Шилин. – В своем ходатайстве мы и просим эти сэкономленные деньги не возвращать в городской бюджет, а перенаправить на покупку новых футзальных ворот“. Есть надежда, что город пойдет в этом вопросе навстречу своему Спортивному центру.