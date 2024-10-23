Северо-восток - дело тонкое
23.10.2024, 18:58

„За Нарвой большое будущее, вы ничего не понимаете!“ Как так вышло, что в Ида-Вирумаа действовала самая известная тканевая фабрика в Российской Империи?

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Историк и гид по Нарве Александр Опенко делится очередным увлекательным фактом о городе и его истории.

Суконная фабрика в Нарве (теперь территория Ивангорода) почти разорилась к 1845 году, когда промышленнику Наполеону Пельтцеру, поступит предложение выкупить фабрику и стать ее управляющим. Поступит оно от отца Александра Штиглица Людвига Штиглица, известного российского банкира. Наполеон рискнет. Друзья будут крутить пальцем у виска и говорить: „Наполеон, ты что, дурак? Какая Нарва, ты живешь в Москве, ты в своём уме? А Наполеон Пельтцер ответит: - „За Нарвой большое будущее, вы ничего не понимаете!“ Возьмёт всех своих детей, жену и переедет в Нарву. Он сделает суконную фабрику процветающим предприятием и будет до старости руководить им.

Перед вами настоящая открытка из моего собрания, написанное сыном Наполеона Пельтцера, в котором он просит оплатить поскорее некие долги.

Под письмом стоит личная печать Пельтцера и подпись- буква „N“.

Наполеон Пельтцер- пра- прадедушка знаменитой актрисы Татьяны Пельтцер

Наполеон Пельтцер был сыном бизнесмена и бургомистра. Происходил из династии Пельтцеров, преимущественно занимавшейся купечеством и деятельностью, в том числе связанной с медью. Однако вскоре производство меди стало не прибыльным занятием. Наполеон не увидел будущего в данной отрасли, потому подал официальную заявку на эмиграцию 22 апреля 1822 года.

Он эмигрировал в Маастрихт, а позже оттуда в Москву. Там он прошел стажировку в совсем недавно основанной тканевой фабрике Кошевникова. Он немедленно перевез своих братьев и сестер в Москву, сделав это конфиденциально. В течение следующих лет Наполеон Пальтцер добился больших успехов, завоевал при этом золотую медаль на Московской промышленной выставке в 1832 году благодаря своим тканевым творениям.

В 1845 году Пельтцер принял приглашение петербургского банкира Людвига Штиглица, чтобы первый взял на себя финансовую поддержку неплатежеспособного тканевого завода. За очень короткий период времени Пельтцер смог перестроить и модернизировать существующую фабрику до нормального состояния.

Благодаря ему фабрика числится как самая известная в России в те времена. В эту фабрику поступали многие заказы, в том числе казённые. Например, были изготовлены специальные материалы исключительно для Русской императорской армии. Наполеон Пельтцер оберегал Суконную фабрику от сторонних инвесторов, доли предприятия оставались семейной собственностью.

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