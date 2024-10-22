ЕСПЧ впервые удовлетворил иски десятков россиян-“иноагентов“

Закон накладывает на таких людей ограничения и вводит для них обязанность маркировать свои сообщения и отправлять в Минюст отчетность. За нарушение правил предусмотрена ответственность — административная и уголовная.

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении права на свободу выражения, права на свободу собрания и права на частную и семейную жизнь из-за законодательства об „иностранных агентах“ (это статьи 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Решение по делу, которое объединило десятки отдельных исков, было опубликовано на сайте суда 22 октября. Среди истцов — журналисты Юрий Дудь, Елизавета Осетинская, Сергей Смирнов, правозащитный центр „Мемориал“, политолог Екатерина Шульман, журналисты (в том числе бывшие) „Проекта“, „Дождя“, „Важных историй“ и The Insider (эти СМИ в России объявили нежелательными организациями, а также „иноагентами“).

Пострадавшим — как людям, так и организациям — суд постановил выплатить компенсацию материального и нематериального ущерба, а также судебные издержки. Сумма некоторых выплат еще не определена, но составит от 5 тыс. евро до 10 тыс.

Самая большая выплата из уже назначенных — 955 тыс. евро, компенсация материального ущерба „Радио Свобода“ (признано в России не только „иноагентом“, но и нежелательной организацией) и ее гендиректору Андрею Шарому.

Это первое решение по жалобам физических лиц, объявленных „иностранными агентами“.

В июне 2022 года ЕСПЧ вынес решение по массовым жалобам против России, которые подавали организации — НКО, признанные „иноагентами“. Учредителям и руководителям „Мемориала“, „Комитета против пыток“, Центра защиты прав СМИ и еще 70 организаций тогда была присуждена компенсация на сумму 1,14 млн евро.