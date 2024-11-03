Эстонский Экспресс
03.11.2024, 18:00

Баня на рейде. Лайфхак от известного бизнесмена: если департамент не дает разрешения на строительство сауны, преврати ее в корабль

 

Если у вас есть деньги, время и смекалка, вы можете построить баню даже там, где этого не разрешает делать Департамент окружающей среды. Нужно лишь доказать, что баня - это плавучее транспортное средство. Как такое возможно, разбирался Eesti Ekspress.

Именно это и доказал крупный предприниматель Хейти Хяэль.

Хотя инспекторы из Департамента окружающей среды, не позволявшие возводить баню, были настроены скептически, победу над ними одержал один документ. Этот документ был козырем Хаэля — бизнесмен получил регистрационное свидетельство от Департамента транспорта, в котором говорилось, что сауна действительно является плавсредством.

Чтобы честно рассказать всю эту историю, нужно начать с того, что в последние годы в Кясму подвизался целый ряд известных людей, связанных с портовым бизнесом.

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