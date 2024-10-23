ПОДКАСТ | Яковлев: в Испании мне несколько месяцев не платили зарплату, а под кроватью ползали клопы

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„Первый гол за сборную, и в такой важной игре, где он действительно был необходим. Когда мы выходили на матч с Азербайджаном, у нас не было другого варианта, кроме победы. Я открыл счёт. На трибунах были мои близкие, люди, которые поддерживают меня на этом футбольном пути. Всё сложилось идеально. Я забил не просто случайный гол, а настоящий, „рабочий“, по-футбольному. Это были невероятные ощущения. Я помню, как обыграл вратаря, ещё не забил, а трибуны уже взорвались криками. Я бы хотел, чтобы каждый футболист испытал это“, — поделился своими эмоциями Иоан Яковлев.

Кажется, Яковлев сейчас - самый счастливый футболист Эстонии. Дебютный гол за сборную, чемпионство с „Левадией“ и конкретные предложения от зарубежных клубов. Но так было не всегда.

Иоан Яковлев рассказал о печальном опыте, связанным с выступлением в Испании, где он столкнулся с финансовыми трудностями, поскольку несколько месяцев не получал зарплату. В это время ему приходилось жить с очень неприятными „соседями“, о которых он узнал не сразу.

„Я большой фанат футбола и прошел через многое. Когда я был в Испании, в одном клубе мне перестали платить зарплату последние три месяца. Сначала платили, а потом у клуба начались трудности. Я, конечно, не из семьи олигархов, и тогда было сложное финансовое время для моей семьи. Я не знал, сколько придётся ждать, пока агент найдет мне новый клуб. Всё это время я находился в Испании, жил в средненьком отеле — не хостел, но близко к этому. Чтобы поддерживать себя в форме, бегал по мандариновым полям. У меня был приятель с футбольной базой, и я ходил туда на индивидуальные тренировки.