ИНТЕРВЬЮ | Спортивный директор „Левадии“: эстонским футболистам платят больше, чем легионерам, ими интересуются клубы из Франции

В субботу на стадионе „Тамме“ в Тарту команда „Левадия“, которая возглавила чемпионат еще весной, завоевала свои 11-е золотые медали, став чемпионом Эстонии. Последний раз клуб добивался такого успеха 2021 году, когда в команде работали сербские специалисты. Летний евросезон 2022 года оказался неудачным для „Левадии“, что привело к началу эпохи перемен. Первым важным шагом стало назначение Гулордава на должность спортивного директора, а в конце 2022 года был подписан двухлетний контракт с испанским тренером Курро Торресом, что привело к значительным улучшениям в результатах команды.