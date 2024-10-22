ИНТЕРВЬЮ | Спортивный директор „Левадии“: эстонским футболистам платят больше, чем легионерам, ими интересуются клубы из Франции
Команду планируется еще больше укрепить на следующий сезон.
Гулордава представляет своих помощников из Украины и их сферу работы.
Как Гулордава оценивает сборную Эстонии и Премиум-лигу?
Гулордава описывает свой статус серого кардинала.
Украинец Михаил Гулордава, присоединившийся к футбольному клубу „Левадия“ летом 2022 года, в субботу вечером впервые отпраздновал победу в чемпионате Эстонии.
В субботу на стадионе „Тамме“ в Тарту команда „Левадия“, которая возглавила чемпионат еще весной, завоевала свои 11-е золотые медали, став чемпионом Эстонии. Последний раз клуб добивался такого успеха 2021 году, когда в команде работали сербские специалисты. Летний евросезон 2022 года оказался неудачным для „Левадии“, что привело к началу эпохи перемен. Первым важным шагом стало назначение Гулордава на должность спортивного директора, а в конце 2022 года был подписан двухлетний контракт с испанским тренером Курро Торресом, что привело к значительным улучшениям в результатах команды.