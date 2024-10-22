Футбол
22.10.2024, 15:20

ИНТЕРВЬЮ | Спортивный директор „Левадии“: эстонским футболистам платят больше, чем легионерам, ими интересуются клубы из Франции

 

  • Команду планируется еще больше укрепить на следующий сезон.

  • Гулордава представляет своих помощников из Украины и их сферу работы.

  • Как Гулордава оценивает сборную Эстонии и Премиум-лигу?

  • Гулордава описывает свой статус серого кардинала.

Михаил Гулордава работает в „Левадии“ уже два с половиной года. В прошедшие выходные он впервые смог порадоваться победе в чемпионате Эстонии.
Михаил Гулордава работает в „Левадии“ уже два с половиной года. В прошедшие выходные он впервые смог порадоваться победе в чемпионате Эстонии.
ФОТО: FCI Levadia

Украинец Михаил Гулордава, присоединившийся к футбольному клубу „Левадия“ летом 2022 года, в субботу вечером впервые отпраздновал победу в чемпионате Эстонии.

В субботу на стадионе „Тамме“ в Тарту команда „Левадия“, которая возглавила чемпионат еще весной, завоевала свои 11-е золотые медали, став чемпионом Эстонии. Последний раз клуб добивался такого успеха 2021 году, когда в команде работали сербские специалисты. Летний евросезон 2022 года оказался неудачным для „Левадии“, что привело к началу эпохи перемен. Первым важным шагом стало назначение Гулордава на должность спортивного директора, а в конце 2022 года был подписан двухлетний контракт с испанским тренером Курро Торресом, что привело к значительным улучшениям в результатах команды.

С приходом Гулордава в „Левадию“ произошли масштабные изменения. Клубный офис переехал из временных помещений в футбольном центре на Маарьямаа в новое здание на берегу реки Пирита. Именно там Гулордава провел встречу с Delfi после завоевания титула.

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