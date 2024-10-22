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22.10.2024, 20:25

Бывший советник Путина: Байден и Харрис дали понять Зеленскому, что они не собираются останавливать Россию

 
Между Зеленским и Трампом заметна фигура Андрея Ермака, главы администрации президента Украины, который стал известен как „серый кардинал“ и человек, управляющий процессами в стране.
Между Зеленским и Трампом заметна фигура Андрея Ермака, главы администрации президента Украины, который стал известен как „серый кардинал“ и человек, управляющий процессами в стране.
ФОТО: Julia Demaree Nikhinson | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

„Ни у Байдена, ни у Харриса нет планов остановить Путина“, — говорит в интервью Delfi экономист Андрей Илларионов, который ранее был советником Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский в сентябрьском визите в США разочаровал украинцев, вернувшись с пустыми руками. Его планы победы не интересовали практически никого, и кроме того, новый пакет военной или экономической помощи для Украины также не был объявлен. Однако бывший экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов считает это успехом, поскольку, по его словам, в одной вещи противодействие усилиям Украины со стороны администрации Байдена потерпело неудачу.

Delfi попросил Илларионова объяснить, почему он обвиняет напрямую Джо Байдена и Белый дом в предательстве Украины и „дезертирстве“.

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