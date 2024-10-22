Президент Владимир Зеленский в сентябрьском визите в США разочаровал украинцев, вернувшись с пустыми руками. Его планы победы не интересовали практически никого, и кроме того, новый пакет военной или экономической помощи для Украины также не был объявлен. Однако бывший экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов считает это успехом, поскольку, по его словам, в одной вещи противодействие усилиям Украины со стороны администрации Байдена потерпело неудачу.