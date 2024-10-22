22.10.2024, 20:25
Бывший советник Путина: Байден и Харрис дали понять Зеленскому, что они не собираются останавливать Россию
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„Ни у Байдена, ни у Харриса нет планов остановить Путина“, — говорит в интервью Delfi экономист Андрей Илларионов, который ранее был советником Владимира Путина.
Президент Владимир Зеленский в сентябрьском визите в США разочаровал украинцев, вернувшись с пустыми руками. Его планы победы не интересовали практически никого, и кроме того, новый пакет военной или экономической помощи для Украины также не был объявлен. Однако бывший экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов считает это успехом, поскольку, по его словам, в одной вещи противодействие усилиям Украины со стороны администрации Байдена потерпело неудачу.
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