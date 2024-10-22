Баскетбол
22.10.2024, 13:05

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ сыграет с венгерским клубом

 
Начало в 19:30
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня действующий чемпион Эстонии „Калев/Крамо“ встретится с венгерским клубом „Альба Фехервар“ в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА. Начало матча в 19:30 в спортивном зале „Калев“, прямая трансляция доступна для подписчиков Delfi на Delfi TV.

Команда „Калев/Крамо“ под руководством Хейко Раннула лидирует в группе F после двух туров. Эстонские баскетболисты одержали победу над французским клубом „Ле-Портель“ со счетом 66:63 на домашней площадке и разгромили болгарскую команду „Рилски Спортист“ на выезде со счетом 87:61.

Венгерский клуб „Альба Фехервар“ одержал одну победу и потерпел одно поражение в групповом этапе. Дома они обыграли „Рилски Спортист“ со счетом 100:88, но потерпели поражение на выезде от „Ле-Портель“ со счетом 73:104.

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