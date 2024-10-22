СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ сыграет с венгерским клубом

Команда „Калев/Крамо“ под руководством Хейко Раннула лидирует в группе F после двух туров. Эстонские баскетболисты одержали победу над французским клубом „Ле-Портель“ со счетом 66:63 на домашней площадке и разгромили болгарскую команду „Рилски Спортист“ на выезде со счетом 87:61.