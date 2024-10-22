22.10.2024, 13:05
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ сыграет с венгерским клубом
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня действующий чемпион Эстонии „Калев/Крамо“ встретится с венгерским клубом „Альба Фехервар“ в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА. Начало матча в 19:30 в спортивном зале „Калев“, прямая трансляция доступна для подписчиков Delfi на Delfi TV.
Команда „Калев/Крамо“ под руководством Хейко Раннула лидирует в группе F после двух туров. Эстонские баскетболисты одержали победу над французским клубом „Ле-Портель“ со счетом 66:63 на домашней площадке и разгромили болгарскую команду „Рилски Спортист“ на выезде со счетом 87:61.
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