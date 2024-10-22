22.10.2024, 13:05
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ одержал третью подряд победу в Еврокубке ФИБА, обыграв венгерский клуб
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 22 октября, действующий чемпион Эстонии „Калев/Крамо“ одержал домашнюю победу над венгерским клубом „Альба Фехервар“ со счетом 95:89 в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА. Все подписчики Delfi могут посмотреть запись матча, видеообзор и фотографии с игры.
„Калев/Крамо“ выиграл первую половину со счетом 55:43, а в начале второй половины хозяева вели с разницей в 14 очков. Однако в конце третьей четверти гости совершили рывок 12:0 и вышли вперед со счетом 72:70. Тем не менее, к последней четверти команды подошли при счете 75:72 в пользу „Калев/Крамо“.
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