ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ одержал третью подряд победу в Еврокубке ФИБА, обыграв венгерский клуб

„Калев/Крамо“ выиграл первую половину со счетом 55:43, а в начале второй половины хозяева вели с разницей в 14 очков. Однако в конце третьей четверти гости совершили рывок 12:0 и вышли вперед со счетом 72:70. Тем не менее, к последней четверти команды подошли при счете 75:72 в пользу „Калев/Крамо“.