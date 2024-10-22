Мнение
22.10.2024, 18:40

МНЕНИЕ | Кремлевская пропагандистская машина сломалась?

 
Беженцы в сентябре 1944 года.
Беженцы в сентябре 1944 года.
ФОТО: ML arhiiv | Delfi Meedia

„Особенно радостно встретили таллинцы 7-ю эстонскую стрелковую дивизию, которая была одной из первых, прибывших в город. Группа горожан, стоявших на тротуарах, бросала цветы эстонским бойцам и приветствовала их на родном языке“.

Так написал генерал-лейтенант Холодов в начале отчета, представленном 27 сентября начальнику Политического управления Красной армии. Он продолжал: „Горожане говорили с ненавистью и враждебностью о немцах, о тех страданиях, которые таллиннцы должны были выносить до освобождения.““

Как нас учили на уроках истории в школе, Красная армия освободила Таллин от немецких оккупантов 22 сентября 1944 года. В идеологическом календаре советской оккупации эта дата была важной и отмечалась каждый год. По инерции нынешняя пропаганда Кремля продолжает использовать годовщину „освобождения Таллинна“.

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