22.10.2024, 18:40
МНЕНИЕ | Кремлевская пропагандистская машина сломалась?
ФОТО: | Delfi Meedia
„Особенно радостно встретили таллинцы 7-ю эстонскую стрелковую дивизию, которая была одной из первых, прибывших в город. Группа горожан, стоявших на тротуарах, бросала цветы эстонским бойцам и приветствовала их на родном языке“.
Так написал генерал-лейтенант Холодов в начале отчета, представленном 27 сентября начальнику Политического управления Красной армии. Он продолжал: „Горожане говорили с ненавистью и враждебностью о немцах, о тех страданиях, которые таллиннцы должны были выносить до освобождения.““
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