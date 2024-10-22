МНЕНИЕ | Кремлевская пропагандистская машина сломалась?

Так написал генерал-лейтенант Холодов в начале отчета, представленном 27 сентября начальнику Политического управления Красной армии. Он продолжал: „Горожане говорили с ненавистью и враждебностью о немцах, о тех страданиях, которые таллиннцы должны были выносить до освобождения.““

Как нас учили на уроках истории в школе, Красная армия освободила Таллин от немецких оккупантов 22 сентября 1944 года. В идеологическом календаре советской оккупации эта дата была важной и отмечалась каждый год. По инерции нынешняя пропаганда Кремля продолжает использовать годовщину „освобождения Таллинна“.