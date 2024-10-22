В Бельгии футболист лишился пальца из-за брошенной на поле петарды

Инцидент произошел после матча четвертого дивизиона чемпионата страны против „Зиллебеке“ (4:0). В конце игры болельщик „Менена“ отпраздновал победу своей команды, бросив петарду на поле. Та взорвался в руке Схиафино, который поднял ее, чтобы выкинуть с газона, пишет РБК.

Футболист полностью потерял один и частично еще два пальца.

Полиция задержала 21-летнего фаната, который бросил эту петарду. „После инцидента его допросили и был составлен протокол о преступлении по факту непреднамеренного нападения. После допроса его отпустили. Прокуратура примет решение о дальнейших действиях“, — сказал представитель полиции.

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