Опытная итальянская серфингистка погибла после нападения меч-рыбы

Манфрини занималась серфингом в Индийском океане около группы островов Ментавай (в 130 км от западного побережья Суматры) в районе острова Масокута, популярного места среди серферов, пишет латвийский портал Delfi.

После одного из прыжков Манфрини получила удар в область груди от выпрыгнувшей из волны меч-рыбы. Глубина удара составила около пяти сантиметров, также было задето сердце спортсменки.

Во время занятия серфингом Манфрини сопровождали еще два серфера. Они оказали женщине первую помощь и доставили ее в местную больницу. Однако полученный ею удар меч-рыбы оказался смертельным, врачам не удалось спасти жизнь итальянки.

36-летняя Джулия Манфрини была опытным серфером и являлась инструктором по серфингу высокого уровня. Кроме того, она была сертифицированным инструктором по лыжам и сноуборду. В повседневной жизни итальянка работала адвокатом.

Меч-рыба - крупная рыба отряда скумбриеобразных, длина тела достигает 4,5 м. Меч-рыбы - активные оппортунистические хищники (то есть едят всех вокруг) с широким спектром питания. В отличие от марлиновых, которые используют своё „копьё“ только для оглушения добычи, меч-рыбы поражают своих жертв насквозь. В их желудках рыбы и кальмары нередко оказываются разрубленными на части или с другими следами резаных ран.

Нападений на человека не было зарегистрировано до мая 2015 года, когда на Гавайях меч-рыба атаковала шкипера рыболовного катера Ренси Ллейнса, загарпунившего её. Меч пронзил грудную клетку мужчины - он погиб.

Известны случаи, когда меч-рыбы пробивали борта шлюпок, но такие происшествия - скорее случайность, вызванная высокой скоростью меч-рыбы и невозможностью быстро изменить траекторию движения. В 1967 году меч-рыба совершила нападение на пилотируемый батискаф „Алвин“ у берегов Флориды у самого дна на глубине 610 м. „Меч“ застрял во внешней оболочке батискафа, и в таком состоянии рыба была поднята на поверхность..