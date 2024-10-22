Овечкин вошел в топ-10 самых тяжелых и возрастных игроков сезона в НХЛ

Самый большой вес в лиге у канадского защитника „Сиэтл Кракен“ Джейми Олексяка — 116,6 кг. У занимающего третье место российского защитника „Бостон Брюинз“ Никиты Задорова — 112,5 кг. Овечкин и американский форвард Остин Уотсон из „Тампа-Бэй Лайтнинг“ замыкают десятку с весом 107,9 кг.

Также 39-летний лидер „Вашингтона“ занимает пятое место среди самых возрастных игроков, а 38-летний Евгений Малкин из „Питтсбург Пингвинз“ в этом списке седьмой.

Российский нападающий „Сан-Хосе Шаркс“ Данил Гущин — четвертый в списке игроков с наименьшим весом (74,8 кг) и делит лидерство в списке самых невысоких (172 см).

Как отметил автор материала, НХЛ стала немного „старше, выше и крупнее“, чем три года назад.

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