22.10.2024, 10:15
В Сумах российские беспилотники ударили по домам в частном секторе. Погибла семья из трех человек, включая 14-летнюю девочку
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Российские войска в ночь на 22 октября атаковали Сумы беспилотниками „Шахед“, сообщили в областной военной администрации города.
В результате попадания дронов в жилые дома частного сектора погибли три человека, включая ребенка, передает „Медуза“.
По данным „Суспільне Суми“, погибла 14-летняя девочка и ее мать. Местные жители рассказали, что отец девочки в это время вышел во двор и остался жив. Третья погибшая при налете беспилотников — его сестра.
Всего в течение ночи над Сумской областью были сбиты 25 российских беспилотников, уточнили в областной администрации.
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