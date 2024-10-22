В Сумах российские беспилотники ударили по домам в частном секторе. Погибла семья из трех человек, включая 14-летнюю девочку

В результате попадания дронов в жилые дома частного сектора погибли три человека, включая ребенка, передает „Медуза“.

По данным „Суспільне Суми“, погибла 14-летняя девочка и ее мать. Местные жители рассказали, что отец девочки в это время вышел во двор и остался жив. Третья погибшая при налете беспилотников — его сестра.

Всего в течение ночи над Сумской областью были сбиты 25 российских беспилотников, уточнили в областной администрации.

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