Мнение
22.10.2024, 11:30

МНЕНИЕ | Молдова на распутье: на карту поставлено сохранение европейского курса

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Сотрудник избирательного участка светит своим телефоном, так как в Кишиневе было отключение электроэнергии.
Сотрудник избирательного участка светит своим телефоном, так как в Кишиневе было отключение электроэнергии.
ФОТО: TT NYHETSBYRAN | Scanpix

Как известно, в Молдове проходят президентские выборы, на которых решается вопрос о продолжении нынешней европейской ориентации, то есть поддержке президента Майи Санду. Также пройдет референдум, который может закрепить это направление в конституции страны.

Это сосед Украины и объект постоянных гибридных атак Кремля, поэтому внимание остального мира к сегодняшним событиям в Молдове крайне важно. Подтверждением этому является недавнее размышление президента Франции Макрона о том, что у Молдовы есть выбор между европейской и российской моделью развития.

Анализ экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса привлек еще больше внимания благодаря заголовку: у молдаван есть выбор между демократией и советским бардаком.

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