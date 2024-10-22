22.10.2024, 11:30
МНЕНИЕ | Молдова на распутье: на карту поставлено сохранение европейского курса(1)
ФОТО: | Scanpix
Как известно, в Молдове проходят президентские выборы, на которых решается вопрос о продолжении нынешней европейской ориентации, то есть поддержке президента Майи Санду. Также пройдет референдум, который может закрепить это направление в конституции страны.
Это сосед Украины и объект постоянных гибридных атак Кремля, поэтому внимание остального мира к сегодняшним событиям в Молдове крайне важно. Подтверждением этому является недавнее размышление президента Франции Макрона о том, что у Молдовы есть выбор между европейской и российской моделью развития.
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