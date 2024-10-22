МНЕНИЕ | Молдова на распутье: на карту поставлено сохранение европейского курса

Это сосед Украины и объект постоянных гибридных атак Кремля, поэтому внимание остального мира к сегодняшним событиям в Молдове крайне важно. Подтверждением этому является недавнее размышление президента Франции Макрона о том, что у Молдовы есть выбор между европейской и российской моделью развития.