У договорного партнера Кассы здоровья закончились деньги на стоматологическую помощь детям

Обеспокоенный родитель в середине октября искал запись к стоматологу для своего восьмилетнего ребенка в нескольких стоматологических клиниках, но ему сказали, что до нового года свободного приема для ребенка не будет. „Оказалось, что уже в середине сентября бесплатное лечение зубов для детей закончилось, потому что в Кассе здоровья израсходованы деньги, и клиникам больше не выделяют средств“, - пояснил родитель.