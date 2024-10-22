22.10.2024, 10:55
У договорного партнера Кассы здоровья закончились деньги на стоматологическую помощь детям
„Проблема общереспубликанская“
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Известно, что в ряде стоматологических клиник по всей Эстонии до конца года невозможно получить бесплатную стоматологическую помощь детям. В Кассе здоровья заявляют, что в эпоху сокращений лечебные учреждения должны более тщательно следить за объемами контрактов и планировать лечебные услуги, пишет Delfi Ärileht.
Обеспокоенный родитель в середине октября искал запись к стоматологу для своего восьмилетнего ребенка в нескольких стоматологических клиниках, но ему сказали, что до нового года свободного приема для ребенка не будет. „Оказалось, что уже в середине сентября бесплатное лечение зубов для детей закончилось, потому что в Кассе здоровья израсходованы деньги, и клиникам больше не выделяют средств“, - пояснил родитель.
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